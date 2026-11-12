Sếp nữ xin từ nhiệm do không có thời gian làm việc

Mới được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia vào ngày 26/6, bà Ngô Thị Như Phượng, vợ ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiên Hoàng Holdings - xin từ nhiệm do không sắp xếp được thời gian làm việc.

Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia (mã chứng khoán: NRC) vừa có hai biến động nhân sự cấp cao. Theo đó, NRC chấp thuận cho ông Trịnh Văn Bảo thôi làm tổng giám đốc theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Hữu Hiệp thay thế.

NRC cũng nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Ngô Thị Như Phượng, với lý do không sắp xếp được thời gian làm việc. Việc miễn nhiệm bà Phượng phải được đại hội cổ đông gần nhất thông qua.

Bà Ngô Thị Như Phượng nhận hoa chúc mừng trúng cử vào Hội đồng quản trị NRC tại ngày 26/6. Ảnh: NRC.

Bà Phượng là vợ ông Đỗ Thành Nhân, giữ chức tổng giám đốc, người đại diện pháp luật và là cổ đông lớn nhất của Công ty CP Thiên Hoàng Holdings. Công ty này thành lập tháng 5/2026 này do ông Nhân làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tại đại hội cổ đông thường niên của NRC vào ngày 26/6, bà Phượng được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, thay bà Nguyễn Thị Hương Giang.

Cũng kỳ họp, NRC thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho Thiên Hoàng Holdings để thu về 1.000 tỷ đồng.

Nguồn tiền này được ưu tiên xử lý 134 tỷ đồng nợ thuế quá hạn, thanh toán 160 tỷ đồng trái phiếu, trả 54 tỷ đồng nợ ngân hàng. Phần còn lại 652 tỷ đồng dùng để nhận chuyển nhượng các sản phẩm tại dự án The Welltone Luxury Residence ở Nha Trang từ Công ty CP Đầu tư VHR.

Cùng với đợt phát hành riêng lẻ, NRC được cổ đông chấp thuận chủ trương huy động thêm tối đa 1.000 tỷ đồng từ tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế và nhà đầu tư để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, tái cơ cấu tài chính.

Tại phiên họp đại hội cổ đông chiều 26/6 của Công ty CP Tập đoàn NRC, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thiên Hoàng Holdings - lần đầu xuất hiện trở lại sau khi thi hành án.

Trên vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Thiên Hoàng Holdings, ông Nhân cho biết sẽ rót 1.000 tỷ đồng để trở thành nhà đầu tư chiến lược của NRC. Ông Nhân cũng cho NRC vay 1.000 tỷ đồng.

Chia sẻ với cổ đông NRC, ông Nhân cho biết Thiên Hoàng Holdings là công ty mới thành lập vào tháng 5/2026, đồng hành cùng NRC trong quá trình xử lý nợ và chuyển hướng phát triển bất động sản.

Ông Bảo bắt đầu làm Phó Tổng Giám đốc NRC vào đầu năm 2025, sau đó được bổ nhiệm Tổng Giám đốc NRC.

Nếu mua đủ lượng cổ phiếu dự kiến và không có thay đổi vốn khác, Thiên Hoàng Holdings sẽ nắm hơn 50% vốn NRC điều lệ sau phát hành. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, NRC vẫn ghi nhận vốn điều lệ gần 926 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm.

Ông Trịnh Văn Bảo bắt đầu làm Phó Tổng Giám đốc NRC vào đầu năm 2025 rồi được bổ nhiệm tổng giám đốc ngày 15/8 cùng năm.

Tháng 7/2021, ông Trịnh Văn Bảo và ông Đỗ Thành Nhân cùng trúng cử Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex - mã chứng khoán: AGM), trong đó ông Nhân làm Chủ tịch.

Ngày 19/4/2022, Angimex thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nhân và bầu ông Bảo thay thế. Diễn biến xảy ra 1 ngày trước khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam ông Nhân trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán.

Ông Bảo còn từng làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP The Golden Group (trước đây là Louis Capital - mã chứng khoán: TGG) và giữ vị trí lãnh đạo tại Công ty CP VKC Holdings (mã chứng khoán: VKC) - hai doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của ông Nhân.

Ông Bảo rời ghế Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Louis Capital vào tháng 7/2022, trước khi xuất hiện trong ban điều hành NRC.