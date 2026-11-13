Tạm giữ nghi phạm đưa bạn nữ say bia vào khách sạn quan hệ tình dục trái ý muốn

Lợi dụng người phụ nữ say bia không có khả năng phản kháng đưa vào khách sạn quan hệ tình dục trái ý muốn, người đàn ông ở Quảng Ninh bị tạm giữ hình sự.

Khoảng 18h15 ngày 7/11, Đ.V.H cùng anh N.T.D, anh P.V.T và chị P. tổ chức ăn uống tại nhà hàng thuộc phường Hồng Gai (Quảng Ninh).

Đến khoảng 21h, nhận thấy chị P. không tỉnh táo do sử dụng đồ uống có cồn, H. đưa chị P. đến một khách sạn tại phường Hạ Long (Quảng Ninh). Tại đây, H. đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với chị P.

Người đàn ông thực nghiệm hiện trường xảy ra vụ việc.

Tại Cơ quan điều tra, H. thừa nhận hành vi quan hệ tình dục do mình chủ động thực hiện, không có sự trao đổi hay đề nghị từ trước. H. đã lợi dụng tình trạng say bia, không có khả năng phản kháng của chị P. để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đ.V.H và thông báo cho Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - TP Quảng Ninh theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

Hôm 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Tùng (SN 2008, trú xã Hiệp Cường) để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Tùng và N.K.A. (SN 2011) có quan hệ tình cảm từ khoảng 2 tháng trước khi xảy ra vụ việc. Trong thời gian quen biết, hai người thường xuyên liên lạc, gặp gỡ và đi chơi cùng nhau.

Rạng sáng 25/8, Tùng liên lạc, rủ A. đi chơi. Sau đó, họ đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, Tùng có hành vi quan hệ tình dục với bạn gái chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình A. Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định và tiến hành các biện pháp điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Tùng trong thời hạn 4 tháng để phục vụ điều tra.