Vụ hai hiệu trưởng ở Huế bị khai trừ Đảng: Công an đã thông báo bắt tạm giam

Công an đã ra thông báo bắt tạm giam đối với các ông Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng, địa phương cũng cử người tạm thời phụ trách công việc của 2 ông này.

Liên quan việc hiệu trưởng 2 trường tiểu học ở TP Huế bị khai trừ Đảng , hiện 2 phường Hoá Châu và Phú Xuân (TP Huế) phân công nhân sự tạm thời phụ trách điều hành Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hoá Châu) và Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân).

Cụ thể, tại Trường Tiểu học Quảng Thành, UBND phường Hóa Châu phân công ông Trần Bá Trai - Phó Hiệu trưởng nhà trường, tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của nhà trường thay ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng.

Cùng với đó, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Hoá Châu cũng xác nhận, nắm được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế về việc bắt tạm giam đối với ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Cát Hoài Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản xác nhận, ông được UBND phường Phú Xuân phân công tạm thời phụ trách điều hành nhà trường từ ngày 4/11/2026, thay Hiệu trưởng là ông Dương Quang Nam.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP Huế)

Ngoài ra, ông Nguyễn Cát Hoài Bảo xác nhận, nhà trường có nhận được thông báo về việc cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam đối với ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng nhà trường: “ Thông báo được cơ quan điều tra gửi về cho phường và phường gửi lại về cho nhà trường ”.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành uỷ Huế ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật đối với các ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Theo Ban Thường vụ Thành uỷ Huế, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế nhận thấy:

Ông Dương Quang Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP Huế ) và Ngô Hoàng Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu, TP Huế) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vi phạm của ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng gây dư luận xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân 2 ông này.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.