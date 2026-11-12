Bé trai sơ sinh nặng 3,6kg bị bỏ rơi trong đêm, ai biết thông tin liên quan liên hệ SĐT 02703.811870 trước 16/11/2026

Cơ quan chức năng ra thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của một bé trai khoảng 5 ngày tuổi, nặng 3,6kg, được quấn trong khăn lông màu xanh, mặc đồ sơ sinh có họa tiết hình các con vật nhỏ bị bỏ rơi tại cơ sở mái ấm Vĩnh Khánh.

Ngày 12/11, UBND phường Tân Hạnh (tỉnh Vĩnh Long) phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại cơ sở mái Vĩnh Khánh.Theo thông báo, khoảng 0h17 ngày 8/11, tại cơ sở mái ấm Vĩnh Khánh (số 112/65A Đinh Tiên Hoàng, khóm 3, phường Tân Hạnh), người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại mái ấm. Ảnh: UBND phường cung cấp

Bé trai khoảng 5 ngày tuổi, nặng 3,6kg; bé được quấn trong khăn lông màu xanh, mặc đồ sơ sinh có họa tiết hình các con vật nhỏ, đội nón màu vàng, không mang bao tay và bao chân. Bé trai bị bỏ lại mà không có giấy tờ kèm theo.

Hiện bé đang được cơ sở mái ấm Vĩnh Khánh tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng. Cơ quan chức năng đề nghị ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ hoặc ai biết thông tin liên quan, liên hệ UBND phường Tân Hạnh tại số 39/13, khóm Tân An, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long; số điện thoại 02703.811870.

Thời gian tiếp nhận thông tin đến hết ngày 16/11/2026. Sau thời hạn này, nếu không có thông tin xác định được cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND phường sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.

Minh Tuệ