Tạm giữ nam thanh niên SN 1997 trộm xe máy, lấy luôn cả giỏ hàng của shipper

Phát hiện chiếc Yamaha Exciter cắm sẵn chìa khóa cùng giỏ hàng trị giá gần 10 triệu đồng không người trông coi, Lê Chí Hùng liền trộm cắp tài sản của người giao hàng và tìm nơi tiêu thụ.

Ngày 12/11, Công an phường Thuận Giao (TP.HCM) đang tạm giữ Lê Chí Hùng (SN 1997, trú phường Lái Thiêu, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 11/11, trong lúc làm nghề giao hàng, anh Tôn Văn Tuấn để xe máy hiệu Yamaha Exciter màu xanh trắng, biển số 68M1-093.00 trước nhà trọ số 25/1 đường Thuận Giao 31, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao để vào giao hàng. Không may, chiếc xe vẫn cắm chìa khóa, trên xe còn nguyên lô hàng Cod trị giá khoảng 9 - 10 triệu đồng nhưng không có người trông giữ.

Ảnh: CACC

Một đối tượng đã nhanh chóng “nhận đơn” theo cách bất hợp pháp và lấy luôn xe cùng hàng hóa rồi bỏ chạy. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, công an điều tra xác minh truy xét đối tượng và phương tiện. Đến khoảng 18h cùng ngày, công an phát hiện Lê Chí Hùng đang điều khiển chiếc xe bị trộm tại địa bàn phường Lái Thiêu nên mời về làm việc.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng sơ hở của người giao hàng, lấy trộm xe để tìm nơi bán. Trên đường đi, Hùng tháo giỏ hàng, vứt bỏ; tiếp tục tháo biển số nhằm che giấu nguồn gốc phương tiện.