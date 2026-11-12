Nghi phạm sát hại cô gái, chôn xác phi tang ở TP.HCM: Đã có vợ và 2 con, sống khép kín

Theo chia sẻ của những người hàng xóm xung quanh, thời gian sinh sống tại địa phương, đối tượng sống khá khép kín, ít giao tiếp với xung quanh.

Thời gian này thông tin liên quan vụ cô gái bị sát hại, chôn xác ở xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) nhân được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Theo thông tin ban đầu thì vào khoảng 14hngày 08/11/2026, Công an phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tiếp nhận trình báo của bà N.T.L. (SN 1982, thường trú tại xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (SN 2002, hiện đang cư trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 02/11/2026.

Tiếp nhận tin báo, công an phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác minh và truy tìm tung tích cô gái. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cô gái từng đi xe ôm công nghệ đến một con hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc nhưng sau đó không thấy trở ra. Tiếp tục trích xuất camera an ninh khu vực, công an phát hiện cô gái đi vào một xưởng chuyên sửa chữa máy may vải của Chúc Kim Hương (SN 1996) trong hẻm D20, đường Võ Văn Vân.

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại thành phố Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM).

Nghi phạm Chúc Kim Hương tại cơ quan công an. (Nguồn: CA TP.HCM)

Báo Công an TP.HCM thông tin, tại cơ quan Công an, Chúc Kim Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bước đầu xác định, Chúc Kim Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng. Ngày 01/11/2026, sau khi hẹn nhau và quan hệ tình dục tại nhà của Chúc Kim Hương ở xã Tân Vĩnh Lộc, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, Hương đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong, sau đó chôn giấu thi thể tại bãi đất trống đối diện nhà trọ và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi.

Bên cạnh đó, Dân Việt dẫn chia sẻ của hàng xóm nơi Hương ở trọ cho hay, Hương đã có vợ và hai con. Người này đến thuê căn nhà trong hẻm D20 làm xưởng may bọc ghế khoảng gần một năm nay. Thời gian sinh sống tại địa phương, Hương sống khá khép kín, ít giao tiếp với xung quanh nên khi công an phong tỏa hiện trường tối 11/11, nhiều người mới bàng hoàng hay biết sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.