Vietcombank, BIDV, VietinBank, VIB,... sẽ tự động trừ từ 10.000 - 150.000 đồng/tháng từ những tài khoản sau

Nhiều ngân hàng như Vietcombank, BIDV, VietinBank, VIB, HSBC và Standard Chartered đang áp dụng phí quản lý đối với tài khoản thanh toán không hoạt động trong thời gian dài.

Nhiều ngân hàng tại Việt Nam đang áp dụng chính sách thu phí quản lý đối với tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Tùy từng ngân hàng, khách hàng có thể phải trả từ 10.000 đồng đến 150.000 đồng mỗi tháng nếu tiếp tục duy trì tài khoản ở trạng thái không hoạt động.

Theo biểu phí dịch vụ tài khoản cá nhân của Vietcombank, từ ngày 6/7/2026, ngân hàng áp dụng mức phí duy trì tài khoản thanh toán không hoạt động là 10.000 đồng/tháng đối với tài khoản VND và 1 USD/tháng đối với tài khoản ngoại tệ.

Tương tự, VietinBank cũng thu 10.000 đồng/tài khoản/tháng đối với tài khoản thanh toán không hoạt động, theo biểu phí áp dụng từ ngày 1/10/2026. Tài khoản được xác định là tài khoản ngủ khi không phát sinh giao dịch tài chính chủ động từ phía khách hàng trong thời gian từ một năm trở lên. Khoản phí này được ngân hàng thu tự động.

Trong khi đó, BIDV áp dụng mức phí quản lý tài khoản không hoạt động là 30.000 đồng/quý, tương đương 10.000 đồng/tháng. Khoản phí được thu tự động tập trung đối với tài khoản không phát sinh giao dịch ghi nợ hoặc ghi có chủ động từ khách hàng trong quý. Chính sách này được áp dụng từ ngày 10/5/2025, trong đó khách hàng Premier, Premier Elite và Private được miễn phí.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, VIB hiện áp dụng mức phí quản lý tài khoản đóng băng lên tới 50.000 đồng/tháng. Theo biểu phí có hiệu lực từ ngày 20/7/2026, khoản phí này áp dụng đối với tài khoản thanh toán không hoạt động từ 12 tháng trở lên, trong trường hợp khách hàng chỉ sử dụng duy nhất sản phẩm tài khoản thanh toán tại thời điểm thu phí.

Mức phí cao hơn được ghi nhận tại một số ngân hàng nước ngoài. Cụ thể, HSBC Việt Nam thu 100.000 đồng/tháng đối với tài khoản không có giao dịch ghi nợ trong 24 tháng liên tiếp trở lên.

Đáng chú ý, Standard Chartered Việt Nam áp dụng mức phí lên tới 150.000 đồng/tháng đối với tài khoản không phát sinh giao dịch trong 12 tháng. Đây là một trong những mức phí tài khoản không hoạt động cao nhất được ghi nhận trong nhóm ngân hàng khảo sát.

Như vậy, nếu duy trì tài khoản ở trạng thái không hoạt động và thuộc diện chịu phí liên tục trong một năm, khách hàng có thể phải trả 120.000 đồng tại Vietcombank hoặc VietinBank, 360.000 đồng tại BIDV, 600.000 đồng tại VIB, 1,2 triệu đồng tại HSBC và lên tới 1,8 triệu đồng tại Standard Chartered.

Cần lưu ý, thời gian xác định tài khoản không hoạt động, điều kiện áp dụng và cách thu phí không giống nhau giữa các ngân hàng. Một số ngân hàng chỉ thu phí khi tài khoản đáp ứng thêm điều kiện về số dư hoặc loại sản phẩm khách hàng đang sử dụng.

Vì vậy, khách hàng nên chủ động rà soát các tài khoản ngân hàng không còn nhu cầu sử dụng, kiểm tra biểu phí và cân nhắc đóng tài khoản để tránh phát sinh chi phí không cần thiết.