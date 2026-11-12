Cách tích hợp giấy khai sinh vào ứng dụng VNeID nhanh chóng, đơn giản

Việc tích hợp Giấy khai sinh trên ứng dụng VNeID giúp người dân thuận tiện hơn trong việc quản lý, tra cứu thông tin hộ tịch và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID ngày càng được bổ sung nhiều tiện ích, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc quản lý giấy tờ và thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Trong đó, tính năng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước cho phép người dân gửi thông tin Giấy khai sinh để phục vụ việc xác minh, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch.

Thông qua tính năng này, người dân có thể chủ động gửi thông tin và hình ảnh Giấy khai sinh ngay trên điện thoại mà không cần trực tiếp đến cơ quan chức năng để cung cấp hồ sơ.

Để thực hiện, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng phiên bản VNeID mới nhất.

Hướng dẫn tích hợp Giấy khai sinh lên VNeID năm 2026

Quy trình cung cấp thông tin Giấy khai sinh trên VNeID gồm 6 bước cụ thể như sau.

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID

Ảnh: Chụp màn hình

Bước 2:Tại màn hình trang chủ hiển thị Nhóm dịch vụ, chọn “Dịch vụ khác”.

Ảnh: Chụp màn hình

Bước 3:Chọn mục “Cung cấp thông tin cho CQCN”. Nhập mật khẩu (Passcode) của 6 chữ số để xác thực.

Ảnh: Chụp màn hình

Bước 4: Tại giao diện chọn Loại thông tin, ấn chọn Giấy khai sinh.

Ảnh: Chụp màn hình

Bước 6: Điền các thông tin (ngày cấp, nơi cấp), tải file Giấy khai sinh. Xác định các thông tin trên là Đúng và ấn Gửi yêu cầu.

Ảnh: Chụp màn hình

Cách kiểm tra Giấy khai sinh sau khi gửi yêu cầu trên VNeID

Sau khi gửi thông tin thành công, dữ liệu Giấy khai sinh sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng để kiểm tra, đối chiếu và xử lý. Vì vậy, người dân cần chờ kết quả giải quyết thay vì hiểu rằng giấy tờ đã được tích hợp ngay sau khi gửi yêu cầu.

Khi thông tin được phê duyệt, ứng dụng VNeID sẽ gửi thông báo về việc có giấy tờ mới chờ xác nhận tích hợp vào Ví giấy tờ.

Lúc này, người dân truy cập thông báo hoặc mục "Ví giấy tờ" để kiểm tra thông tin Giấy khai sinh. Các nội dung cần đối chiếu gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và thông tin cha, mẹ.

Nếu thông tin hiển thị chính xác, người dân thực hiện xác nhận tích hợp theo hướng dẫn trên ứng dụng. Trường hợp phát hiện sai sót, cần phản hồi và đề nghị kiểm tra, điều chỉnh trước khi xác nhận.

Sau khi hoàn tất, người dân có thể truy cập mục "Ví giấy tờ" để tra cứu thông tin Giấy khai sinh đã được tích hợp.

Tích hợp Giấy khai sinh lên VNeID có lợi ích gì?

Việc tích hợp Giấy khai sinh lên ứng dụng VNeID giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình quản lý, tra cứu và sử dụng thông tin hộ tịch.

Thay vì phải tìm kiếm, bảo quản giấy tờ bản giấy mỗi khi cần tra cứu thông tin, người dân có thể kiểm tra dữ liệu đã được tích hợp ngay trên điện thoại. Điều này cũng góp phần hạn chế tình trạng thất lạc, hư hỏng giấy tờ trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh đó, việc tích hợp còn giúp cơ quan chức năng kiểm tra, đối chiếu và phát hiện những dữ liệu chưa thống nhất. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu hộ tịch, dân cư và hỗ trợ quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Người dân nên chủ động kiểm tra thông tin cá nhân, thực hiện cung cấp dữ liệu theo hướng dẫn trên ứng dụng và chỉ sử dụng VNeID chính thức để bảo đảm an toàn thông tin.