Ai có mức lương thấp nhất từ 1/1/2027?

Theo quy định, mức lương tối thiểu là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận và trả lương cho người lao động, không được thấp hơn mức quy định tương ứng với địa bàn hoạt động của doanh nghiệp.

Đối tượng nào có mức lương thấp nhất từ 1/1/2027?

Từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được thực hiện theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được điều chỉnh như sau:

Vùng Lương tối thiểu (Đơn vị: đồng/tháng) Vùng I 5.700.000 Vùng II 5.080.000 Vùng III 4.450.000 Vùng IV 4.040.000

Bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, Chính phủ cũng điều chỉnh mức lương tối thiểu giờ tại cả 4 vùng.

Vùng Mức lương tối thiểu giờ (Đơn vị: đồng/giờ) Vùng I 27.400 Vùng II 24.400 Vùng III 21.400 Vùng IV 19.400

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 399/2026/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho người lao động hưởng lương theo tháng.

Theo đó, mức lương tối thiểu là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận và trả lương cho người lao động, không được thấp hơn mức quy định tương ứng với địa bàn hoạt động của doanh nghiệp.

Theo quy định, mức lương tối thiểu là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp thỏa thuận và trả lương cho người lao động. Ảnh minh họa: TL

Mức lương tối thiểu vùng có được làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội?

Theo quy định Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 về căn cứ đóng BHXH và các quy định của pháp luật về BHXH liên quan, quy định tại điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Như vậy, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Theo đó, từ 1/1/2027, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng theo Nghị định 399/2026/NĐ-CP.

Đồng nghĩa với việc, mức lương tối thiểu đóng BHXH 2027 như sau:

- Vùng I: mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2027 là 5.700.000 đồng (cao nhất).

- Vùng II: mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2027 là 5.080.000 đồng.

- Vùng III: mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2027 là 4.450.000 đồng.

- Vùng IV: mức lương tối thiểu đóng BHXH năm 2027 là 4.040.000 đồng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của lao động Việt Nam:

(*) Đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận thì được đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn là 0,3%.