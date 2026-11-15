Trung Quốc đưa "quái vật" công nghệ dài 222m, nâng 1.250 tấn sang Việt Nam, phục vụ đại công trình lớn nhất thế giới

Siêu công trình lớn nhất thế giới của Việt Nam đang huy động nhiều thiết bị, máy móc công nghệ cao.

Một trong những dòng cần cẩu bánh xích có sức nâng lớn của Trung Quốc là SANY SCC12500A, phiên bản 1.250 tấn, đã được Công ty Denzai Việt Nam huy động đến công trường sân vận động VinFast – Trống Đồng tại Hà Nội. Thiết bị được lắp cần phụ nâng hạ dài 102 m, phục vụ công tác thi công hệ mái vòm của sân vận động có quy mô 135.000 chỗ ngồi.

Theo thông tin đăng tải trên chuyên trang thiết bị xây dựng Crane & Transport Briefing, Công ty TNHH Denzai Việt Nam đã triển khai cần cẩu bánh xích SANY SCC12500A tại dự án sân vận động VinFast – Trống Đồng. Doanh nghiệp này thực hiện công việc nâng hạ theo hợp đồng với Công ty Cổ phần Thiết bị và Dịch vụ TCE (TCE Equipment and Service JSC), đơn vị tham gia dự án do Vingroup phát triển.

Chiếc cẩu được trang bị cần phụ nâng hạ dài 102 m (luffing jib), phục vụ các công việc liên quan đến lắp dựng mái vòm. Theo kế hoạch, Denzai sẽ triển khai hạng mục này từ tháng 10/2026 đến tháng 6/2027.

SANY SCC12500A là dòng cẩu bánh xích tải trọng lớn do tập đoàn SANY của Trung Quốc sản xuất. Theo thông số công bố trên website nhà sản xuất, thiết bị có sức nâng tối đa 1.250 tấn, mô-men nâng tối đa 17.000 tấn-mét và chiều dài cần chính tối đa 108 m.

Đáng chú ý, hệ thống cần của thiết bị có thể kết hợp với cần phụ cố định dài 12 m hoặc cần phụ nâng hạ có chiều dài từ 30-114 m. Khi sử dụng cấu hình cần chính và cần phụ nâng hạ, chiều dài tổ hợp tối đa có thể đạt 222 m.

Cẩu sử dụng động cơ Mercedes-Benz, công suất công bố 315 kW tại 1.800 vòng/phút. Thiết bị được thiết kế theo dạng mô-đun, cho phép tháo rời các bộ phận để vận chuyển độc lập, sau đó lắp ráp tại công trường. Đây là đặc điểm quan trọng đối với những dòng cẩu siêu trọng, bởi việc vận chuyển nguyên chiếc một thiết bị có kích thước lớn như vậy gần như không khả thi.

Với cấu hình cần phụ dài 102 m tại sân vận động VinFast – Trống Đồng, chiếc cẩu có thể đảm nhiệm các thao tác nâng hạ ở độ cao lớn, hỗ trợ quá trình lắp dựng những cấu kiện thép của hệ mái.

Công trường sân vận động 135.000 chỗ chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng mái

Sân vận động VinFast – Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Công trình được khởi công tháng 12/2025, nằm tại khu vực phía Nam Hà Nội, với diện tích khoảng 73,3 ha và sức chứa thiết kế 135.000 người.

Theo thiết kế, sân vận động có hình tròn, đường kính khoảng 408 m, lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn. Điểm nhấn của công trình là hệ thống mái che có khả năng đóng mở tự động, hướng tới việc tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn.

Quy mô kết cấu của dự án đặt ra yêu cầu thi công đáng kể. Theo thông tin cập nhật từ công trường, tổng khối lượng kết cấu thép mái ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái sân vận động chiếm khoảng 40.000 tấn. Các cấu kiện thép được tập kết, tổ hợp và chuẩn bị cho quá trình lắp dựng.

Để phục vụ hạng mục này, dự án đang triển khai hệ thống trụ nâng và giàn kích thủy lực. Các trụ chính có chiều cao thiết kế gần 80 m, được bố trí quanh sân để tiếp nhận và truyền tải trọng từ hệ mái xuống nền móng.

Theo tiến độ được công bố vào cuối tháng 10/2026, hệ thống trụ kích nâng mái đang được hoàn thiện. Các nhà thầu dự kiến hoàn thành và chạy thử hệ thống trong tháng 11, trước khi phối hợp nâng kết cấu mái thép tại phân khu đầu tiên vào tháng 12/2026.

Việc huy động cẩu bánh xích SANY SCC12500A cho thấy dự án đang chuẩn bị nguồn lực thiết bị chuyên dụng để triển khai những công đoạn có yêu cầu kỹ thuật cao. Trong quá trình lắp dựng, các cấu kiện thép lớn cần được nâng, định vị và kết nối chính xác ở độ cao đáng kể, đòi hỏi sự phối hợp giữa thiết bị nâng hạ, hệ thống kết cấu đỡ và đội ngũ kỹ thuật.

Theo kế hoạch, phần mái vòm sẽ tiếp tục được triển khai trong năm 2027. Toàn bộ sân vận động VinFast – Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027, trở thành một trong những công trình thể thao có sức chứa lớn nhất thế giới.