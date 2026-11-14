Sân vận động 135.000 chỗ ở Hà Nội lộ diện 4 khán đài, chờ nâng mái 40.000 tấn

Theo thiết kế, hệ thống trụ chính của công trình có chiều cao gần 80m. Trên đỉnh các trụ sẽ lắp đặt những gối đỡ bằng thép, có nhiệm vụ tiếp nhận tải trọng từ hệ mái che đóng mở tự động, sau đó truyền lực xuống hệ thống móng. Công nhân đang tiếp tục lắp đặt, hoàn thiện các hạng mục trên những trụ lớn này.