Đại gia Hàn Quốc vừa ký dự án 2 tỷ USD với Bộ Công thương: Có tới 56.200 nhân viên tại Việt Nam, từng thua kiện Novaland, bán hàng chục triệu cổ phiếu DIG trước "cơn sóng thần"

Dù từng nếm "trái đắng" trong các thương vụ tay ngang sang bất động sản và chứng khoán, tập đoàn nắm giữ 15% sản lượng giày Nike toàn cầu vẫn cho thấy tiềm lực tài chính khổng lồ khi chính thức hồi sinh siêu dự án nhiệt điện Nam Định I.

Cú chốt hạ siêu dự án 2,2 tỷ USD sau 10 năm "thai nghén"

Chiều 12/11, Bộ Công Thương đã chính thức tổ chức lễ ký hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn cho siêu dự án từng bị trì hoãn suốt gần một thập kỷ do các vướng mắc về thủ tục và thu xếp vốn.

Ban đầu, dự án có sự tham gia của ACWA Power (Saudi Arabia), nhưng sau khi đối tác này rút lui, Taekwang Power Holdings – công ty con của Tập đoàn Taekwang (Hàn Quốc) – đã tiếp quản toàn bộ phần vốn, trở thành nhà đầu tư duy nhất triên khai dự án năng lượng trọng điểm này.

Nhà máy được quy hoạch trên diện tích 243 ha tại khu vực Nam Định trước đây (nay thuộc Ninh Bình), với tổng mức đầu tư 2,2 - 2,3 tỷ USD. Dự án có công suất 1.200 MW (gồm hai tổ máy 600 MW), đặt mục tiêu vận hành vào năm 2030, hứa hẹn bổ sung nguồn công suất khổng lồ cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Bắc. Đáng chú ý, để đáp ứng xu hướng xanh hóa, nhà đầu tư cam kết tự chịu chi phí để kiểm soát phát thải, hướng tới mức tương đương các nhà máy điện khí LNG.

Thế lực gia công tỷ đô của chuỗi cung ứng Nike

Việc một tập đoàn gắn liền với mảng da giày lại có đủ tiềm lực gánh vác hạ tầng tỷ USD không phải là điều quá bất ngờ nếu nhìn vào cỗ máy in tiền của Taekwang tại Việt Nam.

Đầu tư vào Việt Nam từ năm 1994, Taekwang hiện là một trong những nhà cung cấp lớn nhất của Nike, đảm nhận khoảng 15% tổng doanh số bán hàng hàng năm của hãng giày này trên toàn thế giới. Doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn đạt khoảng 2,83 tỷ USD.

Việt Nam là cứ điểm sản xuất chính của TKG Taekwang với 56.201 nhân viên, sản xuất 59,8 triệu trên tổng số 82,25 triệu đôi giày mà toàn tập đoàn sản xuất trong năm 2025.

Những bước lùi trong "cuộc chơi" bất động sản và chứng khoán

Nắm trong tay dòng tiền tỷ đô từ mảng gia công, Taekwang từ lâu đã bộc lộ tham vọng mở rộng sang các mảng sinh lời cao tại Việt Nam như năng lượng và bất động sản. Tuy nhiên, không phải khoản đầu tư tay ngang nào cũng trải hoa hồng.

Taekwang cũng tham gia nhiều dự án bất động sản tại Việt Nam. Dự án Khu dân cư Long Tân- Phú Hội được UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Taekwang Vina Industrial (tên cũ của TKG Taekwang Vina) vào năm 2007 với diện tích khoảng 56 hecta. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến 290 triệu USD.

Cuối năm 2011, dự án đã được bàn giao đất sạch để triển khai và theo kế hoạch năm 2017 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, do phía chủ đầu tư triển khai dự án chậm nên xin gia hạn đến cuối năm 2022. Đây cũng là dự án trong suốt quá trình triển khai nhiều lần chậm tién độ khiến chủ đầu tư xin gia hạn.

Tháng 8/2024, Daewoo E&C thuộc chaebol Daewoo của Hàn Quốc công bố sẽ hợp tác với Taekwang Vina cùng đầu tư phát triển dự án khu đô thị Long Tân Phú Hội tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ xây dựng đa dạng loại hình, từ nhà ở thấp tầng, chung cư cao tầng, phức hợp và cả nhà ở xã hội tại đây. Dự án cũng sẽ dành nhiều diện tích cho hạ tầng giao thông, cây xanh, trường học, cơ sở y tế, tiện ích công cộng, trung tâm thương mại… phục vụ nhu cầu của cư dân.

Ngoài khu dân cư Long Tân – Phú Hội, tên tuổi của Taekwang còn được gắn liền với sân golf Taekwang Jeongsan (Taekwang Jeongsan Country Club) tại cù lao Ông Cồn (Đảo Đại Phước), xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Sân golf 18 lỗ này có tổng diện tích 84ha, vốn đầu tư khoảng 44 triệu USD được đưa vào khai thác từ năm 2012.

Dù vậy, tham vọng địa ốc của đại gia Hàn Quốc từng chịu gáo nước lạnh khi vướng vào lùm xùm pháp lý và cuối cùng phải ngậm ngùi thua kiện Novaland tại một siêu dự án bất động sản có quy mô lên tới 10.000 tỷ đồng tại Tp.HCM.

Trên mặt trận chứng khoán, Taekwang Vina cũng từng để lại sự nuối tiếc lớn trong thương vụ đầu tư vào Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - Mã: DIG). Tập đoàn này từng nắm giữ hàng chục triệu cổ phiếu DIG, nhưng lại quyết định bán ra và "đánh rơi" siêu cổ phiếu này ngay trước thềm "cơn sóng thần" của thị trường chứng khoán giai đoạn 2021 - quý 1/2022. Vào thời điểm lập đỉnh lịch sử, thị giá của DIG đã tăng gấp 5 lần so với mức giá mà Taekwang Vina bán ra, khiến đại gia Hàn Quốc vuột mất khoản lợi nhuận khổng lồ.