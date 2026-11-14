Cận cảnh biệt thự cổ được giữ lại phía đông hồ Hoàn Kiếm

Theo thông tin UBND phường Hoàn Kiếm công bố ngày 11/11, biệt thự được tạm giữ lại, cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề. Đây là một phần trong phương án chỉnh trang cảnh quan, gìn giữ dấu ấn kiến trúc khu vực. Biệt thự có hai tầng, mái ngói đỏ, tường màu kem và hệ cửa xanh. Theo ghi nhận của PV, xung quanh biệt thự đang được chỉnh trang, trồng thảm cỏ, cây xanh.