Tất cả người dân có ô tô và xe máy chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán xe trên không gian mạng.

Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu mua sắm phương tiện đi lại của người dân, các đối tượng tội phạm công nghệ cao liên tục tung ra nhiều chiêu trò tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Trước tình hình trên, Công an phường Nam Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã chính thức phát đi thông báo tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về thủ đoạn lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực mua bán xe trên không gian mạng để người dân nâng cao cảnh giác.

Nhận diện những thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo thường áp dụng một kịch bản tinh vi, nhắm vào tâm lý ham rẻ hoặc muốn sở hữu phương tiện nhanh chóng của người mua:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Rao bán xe giá rẻ bất thường: Các đối tượng lập các tài khoản ảo hoặc trang mạng xã hội đăng bài chào bán ô tô, xe máy đời mới, xe thanh lý từ kho bãi hoặc xe cầm đồ với mức giá thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của thị trường.

Ngụy trang bằng lý do "Cần tiền gấp": Để tạo lòng tin, chúng thường sử dụng hình ảnh hoặc video xe thật được copy từ Internet, thậm chí ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm chỉnh sửa để làm giả giấy tờ xe, biển số hay cả căn cước công dân (CCCD) của người bán nhằm minh oan cho mức giá rẻ.

Giăng bẫy đặt cọc giữ xe: Khi người mua sập bẫy và ngỏ ý muốn mua, kẻ gian sẽ liên tục thúc giục nạn nhân chuyển khoản đặt cọc từ 20% đến 50% giá trị xe để "giữ hàng", hoặc yêu cầu gửi ảnh CCCD để làm thủ tục đăng ký, bấm biển nhanh.

"Vẽ" thêm hàng loạt khoản phí phụ thu: Sau khi đã ôm được khoản tiền cọc đầu tiên, chúng tiếp tục bịa ra đủ loại chi phí phát sinh như phí vận chuyển xe tận nơi, phí làm hồ sơ, phí hải quan, thuế... cho đến khi nạn nhân cạn kiệt tài khoản hoặc phát hiện bất thường, chúng sẽ lập tức chặn mọi liên lạc và cuỗm sạch số tiền.

Khuyến cáo phòng ngừa từ lực lượng Công an

Nhằm bảo vệ tài sản cá nhân trước các chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, Công an phường Nam Đồ Sơn khuyến cáo người dân tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc vàng sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Tuyệt đối không ham mua xe giá rẻ bất thường: Người dân cần ghi nhớ rằng mọi giao dịch chào bán phương tiện với mức giá chênh lệch quá lớn so với thị trường đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao.

Nói "không" với việc chuyển tiền đặt cọc: Tuyệt đối không chuyển khoản trước dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa trực tiếp nhìn thấy xe, kiểm tra kỹ lưỡng thực tế và xác minh rõ ràng về mặt pháp lý.

Ưu tiên giao dịch trực tiếp và minh bạch: Khi mua bán xe, người dân phải trực tiếp đến xem xe, kiểm tra cẩn thận giấy đăng ký, sổ đăng kiểm, đối chiếu số khung, số máy thực tế; đồng thời tiến hành lập hợp đồng mua bán, công chứng sang tên chính chủ theo đúng các quy định của pháp luật.

Xác minh kỹ nguồn gốc người bán: Cần kiểm tra cẩn trọng thông tin về showroom, cửa hàng, đại lý hoặc tài khoản mạng xã hội của bên bán thông qua các kênh chính thống trước khi quyết định giao dịch, tránh để tiền mất tật mang.

Theo Cổng TTĐT CA Hải Phòng