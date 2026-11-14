Cảnh tượng đoàn xe nối dài tại Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Hàng loạt xe khách chở học sinh nối dài tại khu vực biển Đại Nam trong ngày 14/11. Hình ảnh được khu du lịch chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý, trong bối cảnh nơi đây đang triển khai chuỗi chương trình ưu đãi, vui chơi dành cho du khách và các trường học nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa

Trong bài đăng mới nhất, fanpage Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt xe khách chở học sinh nối dài tại khu vực biển Đại Nam trong ngày 14/11. Trong video, nhiều xe khách cỡ lớn với màu sắc khác nhau đỗ thành hàng dài dưới những tán cây xanh bên trong khu du lịch. Một số đoàn học sinh cũng xuất hiện tại khu vực này, tạo nên khung cảnh khá nhộn nhịp.



Hình ảnh này xuất hiện trong thời điểm Đại Nam đang triển khai chuỗi chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, với nhiều chính sách ưu đãi và hoạt động giải trí dành cho du khách, đặc biệt là các đoàn trường học. Khu du lịch gửi lời cảm ơn các trường đã lựa chọn nơi đây làm điểm đến, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước không khí vui chơi sôi nổi, đầy năng lượng của các đoàn học sinh.

Hình ảnh nhiều xe khách chở các đoàn học sinh đến tham quan tại khu vực biển Đại Nam. (Video: Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao)

Trước đó, theo thông báo của khu du lịch, chính sách miễn phí vé vào cổng tiếp tục được áp dụng đến hết năm 2026. Đáng chú ý, trong thời gian từ ngày 20/11 đến 24/11, giáo viên được miễn phí vé tham quan biển, vườn thú và xe lửa khi mang theo thẻ giáo viên để nhận vé.

Bên cạnh ưu đãi về vé, Đại Nam còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn và vui chơi phục vụ du khách trong dịp này.

Cụ thể, các chương trình biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên và nhảy sạp sẽ diễn ra vào các ngày 21, 22 và 24/11 tại phố đi bộ và khu trò chơi. Tại khu vực biển, du khách có thể theo dõi màn trình diễn flyboard (ván bay nước) và ca nô nước trong khoảng 12h-13h, từ ngày 21/11 đến 24/11.

Ảnh: Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao

Về ẩm thực, phố đi bộ Đại Nam dự kiến phục vụ hơn 200 món ăn trong suốt 4 ngày diễn ra chương trình. Đây cũng là một trong những hoạt động được khu du lịch đưa vào chuỗi sự kiện nhằm tăng thêm trải nghiệm cho khách tham quan.

Ngoài ra, các cuộc đua chó Greyhound sẽ được tổ chức vào lúc 10h và 14h trong các ngày 21, 22, 23 và 24/11 tại khu vực vườn thú. Riêng ngày 24/11, du khách còn có thể theo dõi chương trình đua ngựa với hai khung giờ tương tự.

Với chính sách miễn phí vé vào cổng được duy trì đến hết năm 2026, cùng các ưu đãi dành riêng cho giáo viên và chuỗi hoạt động trong tháng 11, Đại Nam đang mở rộng thêm lựa chọn tham quan, vui chơi cho các gia đình, trường học và du khách gần xa.