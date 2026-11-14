Gia đình khẩn thiết tìm người đàn ông mất tích sau khi đi lạc tại TP.HCM

Ông Lê Thanh Nghị đi khỏi nhà ở khu phố Sông Xoài 1, phường Tân Thành, TP.HCM và bặt vô âm tín đến nay khiến người thân vô cùng lo lắng và nhờ sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng.

Ngày 14/11, Công an phường Tân Thành (TP.HCM) phát thông báo tìm ông Lê Thanh Nghị (SN 1970, ngụ khu phố Sông Xoài 1, phường Tân Thành) đi khỏi nhà và hiện chưa rõ tung tích.

Trước đó, Công an phường Tân Thành tiếp nhận thông tin trình báo từ gia đình về việc ông Lê Thanh Nghị đi khỏi nhà và hiện chưa rõ tung tích.

Ông Lê Thanh Nghị. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ gia đình, ông Lê Thanh Nghị đi lạc vào khoảng 15h ngày 14/11. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được ông và đang rất lo lắng.

Để hỗ trợ gia đình sớm tìm được người thân, Công an phường Tân Thành thông báo đến toàn thể người dân trên địa bàn và các khu vực lân cận; nếu ai phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến ông Lê Thanh Nghị, vui lòng thông báo ngay cho Công an phường Tân Thành qua số điện thoại 02543.897.428 để được tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ kịp thời.