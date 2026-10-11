Gia đình khẩn thiết nhờ tìm kiếm nam thanh niên 18 tuổi mất tích trong đêm

Thấy con trai rời nhà lúc nửa đêm trên xe máy Siriusrồi mất tung tích suốt 5 ngày qua, gia đình bà Võ Thị Vũ Vọng đã mòn mỏi tìm kiếm khắp nơi trong tuyệt vọng.

Ngày 11/10, Công an xã Hưng Thịnh (TP.Đồng Nai) phát thông báo truy tìm anh Nguyễn Hoàng Thiên (SN 2008, ngụ Ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh, TP.Đồng Nai).

Chân dung Nguyễn Hoàng Thiên. Ảnh: CQCA

Theo công an, anh Nguyễn Hoàng Thiên rời khoải nhà vào khoảng 22h45 ngày 6/10. Anh Thiên cao khoảng 1,65m; nặng khoảng 70kg; mắt cận, đeo kính, có ria mép.

Khi anh Thiên rời nhà mặc áo thun màu cam, quần sọc màu đen; đi xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ - đen, không nhớ biển số.

Nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến anh Nguyễn Hoàng Thiên, đề nghị người dân thông báo cho gia đình hoặc Công an xã Hưng Thịnh qua số điện thoại mẹ cháu là bà Võ Thị Vũ Vọng: 0933 566 370 hoặc trực ban Công an xã Hưng Thịnh: 0251 376 8284.