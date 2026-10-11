Truy tặng giấy khen cho người hy sinh tính mạng cứu 2 thiếu niên ở Ninh Bình

Ông Nguyễn Trọng Khải (67 tuổi), người qua đời khi lao xuống sông cứu 2 thiếu niên ở Ninh Bình được chính quyền địa phương truy tặng giấy khen vì hành động dũng cảm.

Sáng 11/10, Ông Trần Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Giao Thủy (tỉnh Ninh Bình) cùng đại diện chính quyền địa phương đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Trọng Khải, trao giấy khen truy tặng của Chủ tịch UBND xã nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của ông.

Lãnh đạo xã Giao Thủy đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên thân nhân ông Khải vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo UBND xã Giao Thủy (Ninh Bình) trao giấy khen truy tặng ông Nguyễn Trọng Khải cho gia đình, ghi nhận hành động dũng cảm cứu 2 trẻ nhỏ gặp nạn.

Theo chính quyền địa phương, ông Nguyễn Trọng Khải (sinh năm 1959, trú thôn Hoành Nhị) trước khi nghỉ hưu từng công tác tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Giao Thủy (cũ).

Khoảng 15h20 ngày 10/10, hai cháu N.T.T.L. và Đ.B.H. (cùng sinh năm 2012) chạy xe máy qua khu vực sông tiêu nước nội đồng, gần cống họ Phan thuộc thôn Hoành Đông, xã Giao Thủy thì không may ngã xuống sông. Đúng lúc đó, ông Khải đi ngang qua, thấy hai cháu gặp nạn thì lập tức nhảy xuống dòng nước ứng cứu.

Nghe tiếng hô hoán, một số người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, đưa hai cháu nhỏ cùng ông Khải lên bờ. Hai cháu bé may mắn được cứu sống, nhưng ông Khải không qua khỏi.

Chính quyền cùng người dân xã Giao Thủy đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình ông Nguyễn Trọng Khải.

Lãnh đạo UBND xã Giao Thủy cho biết, bên cạnh việc truy tặng giấy khen, địa phương đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét hình thức khen thưởng phù hợp đối với hành động dũng cảm cứu người của ông Nguyễn Trọng Khải.

Hành động của người đàn ông 67 tuổi được chính quyền địa phương ghi nhận là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn, dù phải đối mặt với nguy hiểm đe dọa tính mạng.