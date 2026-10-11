Camera AI phát hiện hơn 18.500 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội trong tháng 9

Trong tháng 9/2026, hệ thống camera AI của Công an TP Hà Nội ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đáng chú ý, một số xe mô tô tái phạm nhiều lần, có phương tiện vi phạm tới 43 lần trong năm.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, từ ngày 1/9 đến 30/9/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, có 16.510 trường hợp liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy và 2.002 trường hợp liên quan đến ô tô.

Các lỗi vi phạm được hệ thống ghi nhận gồm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, dừng, đỗ xe sai quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và không thắt dây an toàn.

Trung tâm chỉ huy giao thông thuộc Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, theo dõi tình hình giao thông qua hệ thống camera.

Đáng chú ý, qua tra cứu lịch sử vi phạm trong năm 2026, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều phương tiện vi phạm lặp lại nhiều lần.

Cụ thể, xe mô tô mang biển kiểm soát 29E2-362xx có 43 lần vi phạm; xe mô tô 29B1-285xx có 39 lần vi phạm và xe mô tô 29C1-184xx có 33 lần vi phạm.

Riêng trong tháng 9, xe mô tô mang biển kiểm soát 29C1-184xx bị ghi nhận vi phạm 9 lần, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và một lần không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Hệ thống camera AI được vận hành liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ lực lượng chức năng giám sát tình hình giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố. Hình ảnh, dữ liệu thu thập được là căn cứ để xác minh, phục vụ công tác xử lý vi phạm theo quy định.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông.