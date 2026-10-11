Camera AI phát hiện một xe máy ở Hà Nội vi phạm 43 lần

Qua rà soát dữ liệu, lực lượng CSGT Hà Nội đã phát hiện xe máy BKS 29E2-362xx đã vi phạm giao thông tới 43 lần trong năm 2026.

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 1/9 đến 30/9, hệ thống camera AI đã phát hiện hơn 18.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, hơn 16.500 trường hợp liên quan đến xe máy và hơn 2.000 trường hợp liên quan đến ô tô.

Các lỗi vi phạm được ghi nhận gồm vượt đèn đỏ; dừng, đỗ xe sai quy định; đi sai làn đường, phần đường; đi vào đường cấm, đi ngược chiều; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện; không đội mũ bảo hiểm và không thắt dây an toàn.

Đáng chú ý, qua tra cứu lịch sử vi phạm năm 2026 (tính tới hết tháng 9), hệ thống camera AI đã ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần.

Điển hình như xe máy mang BKS 29E2-362.xx có đến 43 lần vi phạm, xe máy mang BKS 29B1-285.xx có 39 lần vi phạm, xe máy mang BKS 29C1-184.xx có 33 lần vi phạm.

Riêng trong tháng 9, xe máy mang biển kiểm soát 29C1-184.xx bị ghi nhận 9 lần vi phạm, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và một lần không đội mũ bảo hiểm.

CSGT gửi thông báo xử phạt tới một tài xế xe máy vi phạm rất nhiều lần trong năm 2026. Ảnh: Cục CSGT

Theo Nghị định 168/2024, hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, mức phạt tiền là 400.000-600.000 đồng.

Theo cơ quan Công An, hệ thống camera AI hoạt động liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ giám sát tình hình an ninh, trật tự, giao thông và phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố. Hình ảnh, dữ liệu được ghi nhận là căn cứ phục vụ công tác xác minh, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.