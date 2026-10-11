Giá rau xanh tại TP.HCM tăng mạnh sau đợt mưa lớn kéo dài: Người mua lẫn tiểu thương gặp khó

Những ngày đầu tháng 10, giá nhiều loại rau xanh tại TP.HCM tăng mạnh sau các đợt mưa lớn kéo dài và biến động giá nhiên liệu. Nhiều mặt hàng tăng giá gấp đôi, khiến cả người mua lẫn tiểu thương gặp khó.

Clip: Di Anh

Tại các chợ truyền thống như chợ Bà Chiểu (phường Gia Định), chợ Tân Mỹ (phường Tân Mỹ), giá nhiều loại rau xanh đã tăng đáng kể so với trước đó. Từ rau ăn lá đến các loại rau gia vị đều nhích giá, khiến chi phí đi chợ của nhiều gia đình tăng lên.

Chị Ngọc Diệu, sống tại phường Tân Hưng, TP.HCM, cho biết cùng một số tiền nhưng lượng thực phẩm mua được hiện nay ít hơn trước.

“Hồi đó, ví dụ mua 100.000 đồng được nhiêu đây đồ thì bây giờ lên 120.000 đồng, nhiều lúc 130.000 đồng không chừng”, chị chia sẻ.

Giá nhiều loại rau xanh tại các chợ truyền thống ở TP.HCM tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 10

Nhiều mặt hàng rau xanh tăng giá gấp đôi sau các đợt mưa lớn kéo dài và biến động chi phí nhiên liệu

Các loại rau ăn lá được bán với giá 40.000-70.000 đồng/kg tùy loại, cao hơn đáng kể so với trước đó

Theo các tiểu thương, giá nhiều mặt hàng tăng trong bối cảnh nguồn hàng khan hiếm sau những đợt mưa kéo dài, chi phí nhiên liệu biến động.

Chị Ngọc Mai, một tiểu thương, cho hay không chỉ rau củ mà nhiều mặt hàng thiết yếu như đường, nước mắm, bột ngọt cũng tăng giá, có loại tăng mạnh, có loại chỉ nhích nhẹ.

Riêng các loại rau ăn lá, giá bán phổ biến dao động từ 40.000-70.000 đồng/kg tùy mặt hàng. Một tiểu thương cho biết cải bẹ xanh và rau tần ô có giá khoảng 70.000 đồng/kg, trong khi cải ngọt cũng tăng lên mức 60.000-70.000 đồng/kg, so với khoảng 50.000 đồng/kg trước đó.

Một người mua hàng không khỏi bất ngờ khi giá rau tăng nhanh. Theo người này, có loại trước đây chỉ có giá hơn 10.000 đồng nhưng nay đã lên 40.000-50.000 đồng.

Bà Thanh Hương, tiểu thương tại chợ, cho biết cải xanh từng được bán với giá khoảng 20.000 đồng/kg, nhưng hiện giá đã lên tới 60.000 đồng/kg. Giá nhập tăng trong khi chất lượng rau không phải lúc nào cũng bảo đảm khiến người bán khó xoay xở, thậm chí có mặt hàng bà phải ngừng bán vì lo thua lỗ.

“Thành ra mình cũng không bán luôn.” bà Hương nói.

Giá rau tăng cao khiến nhiều người dân phải cân nhắc kỹ hơn khi lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày

Thay vì mua cả kg như trước, một số khách hàng chỉ mua khoảng 300-400 gram rau để tiết kiệm chi phí

Tiểu thương cho biết sức mua giảm khi giá rau tăng cao, việc kinh doanh vì thế cũng gặp nhiều khó khăn

Giá rau tăng cũng khiến thói quen mua sắm của khách hàng thay đổi. Thay vì mua nguyên một kilogram như trước, nhiều người chuyển sang mua từng ít một, khoảng 300-400 gram để tiết kiệm chi phí. Theo các tiểu thương, khi giá lên quá cao, sức mua giảm rõ rệt và việc bán hàng cũng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, mức tăng không đồng đều ở tất cả mặt hàng. Có loại tăng mạnh, trong khi một số loại khác vẫn giữ giá hoặc chỉ tăng nhẹ, tùy nguồn hàng và chất lượng.

Không riêng rau ăn lá, các loại rau gia vị cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Bà Kim Út, một tiểu thương, cho biết rau húng trước đây có giá khoảng 10.000-12.000 đồng/lạng, nay đã lên 20.000 đồng/lạng, tương đương 200.000 đồng/kg.

Theo bà Út, ban đầu nhiều khách hàng tỏ ra bất ngờ trước mức giá mới. Tuy nhiên, khi giá tại nhiều sạp và các chợ cùng tăng, người mua dần phải chấp nhận mặt bằng giá chung.

“Chợ không phải riêng một mình bán, cả chợ và mấy chợ khác cũng vậy. Giá lên là lên đều, vì cùng lấy ở một chợ đầu mối đó”, bà Út cho hay.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, một số tiểu thương tìm cách tiết kiệm chi phí vận hành để giữ giá bán. Một người bán hàng cho biết đã chuyển từ xe máy chạy xăng sang xe điện để phục vụ việc đi lại và giao hàng.

Trước đây, người này chi khoảng 70.000 đồng tiền xăng mỗi ngày cho công việc kinh doanh và sinh hoạt. Sau khi chuyển sang xe điện, chi phí sạc mỗi đêm chỉ khoảng 5.000-10.000 đồng.

Một tiểu thương chuyển từ xe máy chạy xăng sang xe điện để giảm chi phí đi lại, giao hàng trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động

Theo tiểu thương này, việc chuyển đổi phương tiện giúp giảm đáng kể chi phí đi lại. Nhờ đó, người bán có thể duy trì hoạt động kinh doanh mà chưa cần điều chỉnh giá hàng hóa.

Giá rau xanh tăng cao đang tạo thêm áp lực lên chi tiêu hằng ngày của người dân, đồng thời khiến các tiểu thương phải cân đối giữa chi phí nhập hàng, chất lượng sản phẩm và sức mua. Trong khi người tiêu dùng có xu hướng mua ít hơn để tiết kiệm, người bán cũng khó duy trì lượng hàng tiêu thụ khi giá liên tục biến động.

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