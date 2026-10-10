Triều cường đạt đỉnh ở TP.HCM: Nước ngập lút bánh xe, cách nhà 100 mét cũng không thể về

Chiều 10/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập sâu, phương tiện chết máy, người dân đi lại khó khăn. Nhiều ổ gà, ổ voi bị nước che khuất, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Chiều 10/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM rơi vào tình trạng ngập sâu. Tại đường Trần Xuân Soạn, nước dâng ngang bánh xe, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều người phải xuống dắt bộ qua đoạn ngập.

Clip: Di Anh

Ông Lê Văn Liêm, người dân phường Khánh Hội, TP.HCM, cho biết đoạn đường ngập kéo dài khoảng 500m, khiến các phương tiện gần như không thể lưu thông.

"Tôi tới đây, có khoảng 500m là nước ngập toàn bộ, không có đi được. Nói chung là có xe dẫn bộ từ trên đó lên đây luôn, không chạy được cái gì", ông Liêm kể.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ. Nước triều dâng cao khiến nhiều đoạn đường ngập sâu, một số phương tiện chết máy. Đáng lo ngại, những ổ gà, ổ voi trên mặt đường bị nước che lấp, khiến người đi xe máy khó quan sát, dễ gặp sự cố khi di chuyển.

Ảnh: Di Anh

Bạn Phương Thảo, sống tại phường Tân Mỹ, cho biết dù nhà chỉ cách khoảng 100m, cô vẫn chưa thể về vì đoạn đường phía trước ngập sâu.

"Còn 100m nữa thôi tới nhà nhưng đang ngập sâu ngập bánh nên em cũng không thể về được", Thảo nói.

Là người thường xuyên đi qua tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, bạn Ngọc Thy cho biết mặt đường có nhiều ổ gà, ổ voi. Khi nước rút, những vị trí hư hỏng này mới lộ rõ, nhưng lúc triều cường dâng cao, người đi đường gần như không thể nhận biết.

"Nhà của em ở gần đây nên mỗi ngày em đều phải đi trên cái đoạn đường này. Đường này có rất nhiều ổ gà, ổ voi. Nước rút thì mọi người sẽ thấy.", Thy chia sẻ.

Theo anh Đặng Minh Quốc, tình trạng người đi đường vấp phải ổ gà, ổ voi rồi té ngã thường xuyên xảy ra mỗi khi triều cường gây ngập. Đặc biệt, khi mặt đường bị nước phủ kín, nhiều người buộc phải chạy xe lên vỉa hè để tránh đoạn ngập, nhưng cũng có thể gặp nguy hiểm vì không biết phía trước có những hố sâu.

"Hồi nãy có mấy người là bị vướng ngay cái ổ voi trên vỉa hè, cũng không có cảnh báo đâu. Ngập nước nên người ta phải đi lên vỉa hè xong bị vậy.", anh Quốc kể.

Người dân chật vật di chuyển qua đoạn đường ngập sâu (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

Nước triều cường che khuất các ổ gà, ổ voi trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ khiến người đi xe máy gặp nạn (Ảnh: Di Anh)

Anh Quốc cho biết người dân, đặc biệt là sinh viên và người lớn tuổi, thường xuyên bị ngã tại khu vực này mỗi khi triều cường dâng. Những người quen đường có thể chủ động tránh các vị trí hư hỏng, nhưng với người không thường xuyên qua lại, nguy cơ gặp sự cố càng cao.

"Thanh niên như tụi tôi thì chạy tuyến đường này quen, biết chỗ nào có "ổ" né. Chứ còn triều cường chỗ này đâu thấy được "ổ gà", "ổ voi" đâu, không thấy là cắm đầu té như chơi", anh Quốc nói.

Theo anh Quốc, tình trạng ngập kéo dài từ khu vực này về phía đường Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát. Trong khi đó, các ổ gà, ổ voi trên tuyến đường vẫn tồn tại, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào những ngày triều cường.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch trên sông Sài Gòn đang lên nhanh. Sáng sớm 10/10, mực nước đỉnh triều tại trạm Nhà Bè đạt 1,71m, vượt báo động 3 là 11cm; tại trạm Phú An đạt 1,65m, cao hơn báo động 3 là 5cm. Trong khi đó, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước đạt 1,86m, vượt báo động 3 tới 26cm.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, mực nước triều tiếp tục lên nhanh. Đỉnh triều của đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11-12/10, tức ngày 2-3/9 âm lịch.

Cụ thể, tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước đỉnh triều được dự báo đạt 1,7-1,75m, vượt báo động 3 từ 10-15cm. Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước có thể lên 1,9-1,95m, vượt báo động 3 từ 30-35cm.

Triều cường được dự báo tiếp tục gây áp lực lên các khu vực trũng thấp, khiến tình trạng ngập úng và đi lại khó khăn có thể kéo dài trong những ngày tới.