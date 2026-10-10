20h ngày 10/10, quanh hồ Hoàn Kiếm không còn chỗ trống

Tối 10/10, nhiều người dân và du khách có mặt tại khu vực hồ Gươm, hồ Tây từ sớm, chọn vị trí thuận lợi để chờ đón màn pháo hoa kéo dài 15 phút, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trước giờ khai hỏa, khu vực quanh hồ Gươm trở thành điểm hẹn của nhiều người dân và du khách. Không ít người tranh thủ đến sớm, tìm vị trí thuận lợi để chờ đón màn trình diễn pháo hoa đặc biệt trong tối kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Từ khoảng 20 giờ tối, tại khu vực trước Bưu điện Hà Nội, nơi đặt trận địa pháo hoa, người dân tập trung quanh hồ, hướng ánh mắt về khu vực mặt nước. Nhiều người tranh thủ ghi lại hình ảnh không gian trung tâm Thủ đô trong buổi tối đặc biệt, trong khi các nhóm bạn và gia đình cùng nhau chờ đến giờ chương trình bắt đầu.

Clip: Như Hoàn

Từ sớm, đông đảo người dân và du khách đã đổ về khu vực trung tâm Hà Nội, háo hức chờ đón màn pháo hoa mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (Ảnh: Như Hoàn)

Dòng người tấp nập trên phố

Dọc các tuyến đường và vị trí quanh hồ, nhiều người tranh thủ tìm chỗ đứng thuận lợi, xếp chỗ từ sớm để có thể quan sát màn trình diễn trọn vẹn

Nhiều bạn trẻ, các gia đình đã trải bạt ngồi từ sớm

Những khoảng không gian có tầm nhìn hướng ra mặt hồ nhanh chóng kín người

Các nhóm bạn, gia đình cùng nhau chờ đợi, không ít người giơ điện thoại ghi lại khung cảnh đông vui trong buổi tối đặc biệt của Hà Nội

Các tấm bìa carton trải làm chỗ ngồi

Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm gồm hồ Gươm, hồ Tây và hồ Văn Quán. Trong đó, khu vực hồ Gươm tiếp tục là một trong những điểm thu hút người dân nhờ vị trí trung tâm, gắn với không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo kế hoạch, trận địa tại hồ Gươm được bố trí trước Bưu điện Hà Nội, thuộc phường Hoàn Kiếm. Chương trình kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật, hứa hẹn tạo nên màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời khu vực trung tâm.

Điểm nhấn tại đây là hệ thống hỏa thuật được lắp đặt trên mặt hồ, kết hợp với pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Theo phương án tổ chức, khu vực hồ Tây có 1.800 quả pháo hoa nổ tầm cao, 200 quả pháo nổ nước cùng 900 giàn hỏa thuật trên mặt hồ.

Việc lựa chọn vị trí ven hồ giúp người dân có thêm không gian quan sát màn trình diễn, trong khi mặt nước trở thành một phần của sân khấu pháo hoa ngoài trời. Trước giờ bắn, nhiều người tìm chỗ đứng phù hợp để có thể theo dõi trọn vẹn chương trình.

Không chỉ tại hồ Gươm và hồ Tây, điểm bắn thứ ba được tổ chức tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông, với 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 30 giàn hỏa thuật trên bờ hồ.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 10/10. Cả 3 điểm đều sử dụng pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật.

Tổng số pháo hoa nổ tầm cao tại 3 trận địa là 4.025 quả, gồm 1.725 quả tại Hoàn Kiếm, 1.800 quả tại Tây Hồ và 500 quả tại Hà Đông. Bên cạnh đó, chương trình có 1.175 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 110 giàn pháo hoa tầm thấp và tổng cộng 1.280 giàn hỏa thuật.

Để phục vụ công tác tổ chức, một số tuyến đường quanh các điểm bắn được điều chỉnh giao thông. Tại khu vực hồ Gươm, đường Đinh Tiên Hoàng được tổ chức cấm theo từng đoạn và khung giờ. Tại phường Tây Hồ, đường Quảng Khánh cũng được cấm trong thời gian phục vụ lắp đặt và tổ chức bắn pháo hoa.

Màn pháo hoa tối 10/10 là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mang đến cho người dân và du khách dịp cùng hòa mình vào không khí lễ hội giữa lòng Hà Nội.