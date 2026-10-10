Loạt giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp ở TP.HCM bị bắt tạm giam: Danh sách 21 bị can do công an công bố

Công an TP.HCM khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can tại các doanh nghiệp quan trắc, phân tích môi trường do bị cáo buộc chỉnh sửa số liệu thực tế thành đạt quy chuẩn, đồng thời thu giữ hàng trăm thùng tài liệu và thiết bị phục vụ điều tra.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an; Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng PC03) phối hợp các Cục nghiệp vụ C01, C04, C05 tiến hành đấu tranh, điều tra làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường.

Ngày 24/9/2026, hơn 250 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ (PC03, PC01, PC02, PC09, PA05, PA07, PK02) chia làm 05 Tổ công tác do lãnh đạo Phòng PC03 cùng với lãnh đạo Phòng PC01, PC02 chủ trì trực tiếp chỉ đạo, đồng loạt tiến hành khám xét tại 06 địa điểm thuộc 5 công ty:

(1) Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú;

(2) Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam;

(3) Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA);

(4) Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam;

(5) Công ty CP Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Lực lượng chức năng khám xét các công ty (Ảnh: Công an TP.HCM)

Theo báo Tiền Phong online, quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ: 288 thùng tài liệu các loại, 163 CPU, 03 USB, 04 ổ cứng, 07 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường; 22 con dấu các loại. Tiến hành mời làm việc 158 đối tượng liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa các thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội các đối tượng có sự móc ngoặc, chỉ đạo, phân công thực hiện một cách chặt chẽ, tinh vi; khi bị cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng đối phó bằng cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi một số tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan để che dấu hành vi phạm tội; tuy nhiên bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sự nhạy bén và quyết tâm trong công tác, Cơ quan điều tra đã truy xét, thu thập, củng cố chứng cứ, ra quyết định khởi tố 05 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan về tội Giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ Luật Hình sự và tội Mua bán trái phép Hóa đơn theo Điều 203 của Bộ Luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên của các Công ty trên; ngoài ra còn có các đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực khác đã thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn phục vụ cho việc hợp thức hóa các chi phí phát sinh.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm môi trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) Công an TP.Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, mở rộng diện đối tượng và hành vi vi phạm, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xác định đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

21 bị can gồm: (1) Đoàn Thị Thủy (SN: 1980), nơi cư trú: TP. HCM - Giám đốc kỹ thuật Công ty Đại Phú (2) Nguyễn Chí Nhã (SN: 1994), nơi cư trú: TP. HCM - Trưởng Phòng Thử nghiệm Công ty Đại Phú (3) Dương Thanh Tuấn (SN: 1995), nơi cư trú: TP. HCM - Trưởng Phòng thí nghiệm vi sinh Công ty Đại Phú (4) Nguyễn Thị Thúy Kiều (SN: 1997), nơi cư trú: TP. HCM - Trưởng Phòng thí nghiệm không khí, khí thải, Công ty Đại Phú (5) Nguyễn Đình Lê Đại (SN: 1990), nơi cư trú: TP. HCM - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ ngày 06/12/2024 đến ngày 06/9/2026). (6) Lâm Đức Tráng (SN: 1985), nơi cư trú: TP. HCM - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (từ khi thành lập năm 2014 đến ngày 06/12/2024). (7) Nguyễn Thị Quỳnh Vân (SN: 1992), nơi cư trú: tỉnh Lâm Đồng - Phó giám đốc kỹ thuật, Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam (8) Nguyễn Như Hiển (SN: 1980), nơi cư trú: TP. HCM - Giám đốc Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea) (9) Phan Thị Hoài Trinh (SN: 1993), nơi cư trú: TP. HCM - Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea) (10) Võ Thị Mỹ Lệ (SN: 1987), nơi cư trú: TP. HCM - Nhân viên (đã nghỉ việc) Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea) (11) Trần Thị Phương Linh (SN: 1993) nơi cư trú: TP. HCM - Nhân viên Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea) (12) Đặng Thị Hoài (SN: 1986), nơi cư trú: TP. HCM - Kế toán Trung tâm công nghệ Môi trường (Cefinea) (13) Nguyễn Thị Phương Thảo (SN: 1984), nơi cư trú: TP Đồng Nai- Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Khánh Bảo Vy (14) Lê Thục Anh (SN: 1979), nơi cư trú: TP. HCM - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Lê Hân (15) Đinh Tấn Thu (SN: 1978), nơi cư trú: TP. HCM - Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam (16) Lại Minh Tiến (SN: 1983), nơi cư trú: TP. HCM – Phó Giám đốc Công ty môi trường Phương Nam (17) Cao Trần Thảo Uyên (SN: 1990), nơi cư trú: TP. HCM – Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam (18) Nguyễn Thanh Phong (SN: 1985), nơi cư trú: TP. HCM – Nguyên Trưởng phòng thí nghiệm Công ty môi trường Phương Nam (hiện là phó giám đốc công ty Navitek) (19) Hoàng Hoài (SN: 1977), nơi cư trú: TP. HCM - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek (20) Nguyễn Thanh Phong (SN: 1985), nơi cư trú: TP. HCM - Phó Tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek (21) Nguyễn Tuấn Huy (SN: 1996), nơi cư trú: TP. HCM - Trưởng phòng thí nghiệm, Công ty Cổ phần kiểm nghiệm Navitek

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo: Các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phân tích, kiểm nghiệm, quan trắc môi trường phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác của kết quả phân tích, quan trắc; tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng mà can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch số liệu.

Đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quan trắc môi trường, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Mọi hành vi cố ý làm giả, làm sai lệch kết quả phân tích, quan trắc môi trường đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, kiểm nghiệm môi trường cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.

Việc đấu tranh, khám phá vụ án tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an Thành phố Hồ Chí Minh thành phố nói chung, lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững kỷ cương pháp luật và phục vụ sự phát triển bền vững của Thành phố.