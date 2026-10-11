CA điều tra 117 tỷ đồng chuyển vào 3 tài khoản ngân hàng: Khám xét, khởi tố nhiều đối tượng

Ngoài Nguyễn Thanh Huyền SN 1997, công an còn khởi tố 6 đối tượng trong cùng đường dây.

Lật tẩy đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua "chợ đen" tài khoản ngân hàng và tài sản mã hóa

Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 07 đối tượng liên quan.

Xác định đây là đường dây tội phạm công nghệ cao ẩn danh, có tính chất đặc biệt phức tạp và mang yếu tố xuyên quốc gia, do hoạt động phạm tội xảy ra tại Nhật Bản, thời gian xảy ra từ đầu năm 2025, các đối tượng đã tiêu hủy các tài liệu chứng cứ, chuẩn bị kịch bản để đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, kết hợp với giao dịch tài sản mã hóa, khiến quá trình xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều khó khăn.

Theo kết quả điều tra, một nhóm đối tượng người nước ngoài đã giả mạo nhân viên ngân hàng, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào các doanh nghiệp tại Nhật Bản để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình vào ngày 10/3/2025, đã có 15 công dân người Nhật Bản bị sập bẫy, chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ VNĐ) vào 03 tài khoản ngân hàng công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý. Ngay khi chiếm đoạt được nguồn tiền bất chính khổng lồ này, các đối tượng lập tức tìm cách xóa dấu vết và tẩu tán ra khỏi lãnh thổ Nhật Bản thông qua các chân rết tại Việt Nam.

Nhận được tiền, các đối tượng lập tức chuyển đổi toàn bộ sang các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại vào ví điện tử cho nhóm tội phạm ngoại quốc để hưởng lợi bất chính từ 1–2% trên mỗi giao dịch. Đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 07 bị can, trong đó bắt bị can để tạm giam đối với 03 bị can gồm Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ) về tội "Rửa tiền" (Điều 324 BLHS); áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 04 bị can gồm Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994 trú tại Phú Thọ), Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" (Điều 189 BLHS).

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 06 điện thoại thông minh, 01 máy tính bảng, 01 xe ô tô Mercedes-Benz, 03 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 05 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục mở rộng vụ án với tinh thần xử lý nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm. Đề nghị đối tượng có liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an lấy lời khai bị can Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ). Ảnh: CA Phú Thọ

Cơ quan Công an lấy lời khai bị can Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ). Ảnh: CA Phú Thọ

Điều tra viên lấy lời khai bị can Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hoá). Ảnh: CA Phú Thọ

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội). Ảnh: CA Phú Thọ

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội). Ảnh: CA Phú Thọ

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CA Phú Thọ

Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Phú Thọ

Lãnh đạo Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ trân trọng giới thiệu toàn văn Thư khen của Lãnh đạo Bộ Công an.

Trong thư khen, đồng chí Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại và Công an tỉnh Phú Thọ trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về công tác phòng, chống rửa tiền và tội phạm xuyên quốc gia.

Kết quả đấu tranh, khám phá vụ án thể hiện sự phối hợp chủ động, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an địa phương; đồng thời khẳng định hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Bộ Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo Cổng TTĐT CA Phú Thọ