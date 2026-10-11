Trọn bộ khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ đêm 10/10, khách nước ngoài cũng phải xuýt xoa: “Hà Nội đêm nay thật tuyệt vời!”

Tối 10/10, hàng vạn người dân và du khách tập trung tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô. Gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời Hà Nội.
Ngay từ sớm, không khí tại các khu vực trung tâm và các điểm xem pháo hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội đã vô cùng náo nhiệt. Hàng ngàn gia đình, nhóm bạn trẻ cùng du khách thập phương tụ hội về không gian di sản Hồ Gươm, tuyến phố Quảng Khánh (Hồ Tây) hay quanh khu vực Hồ Văn Quán (Hà Đông) để chọn cho mình vị trí thưởng thức pháo hoa thuận lợi nhất.
Công tác chuẩn bị an ninh, phân luồng giao thông và bảo vệ các trận địa được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an và các cơ quan chức năng liên quan triển khai nghiêm ngặt từ sớm, đảm bảo không gian thưởng lãm an toàn và văn minh cho nhân dân.