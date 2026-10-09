Mục sở thị trận địa pháo hoa Hà Nội trước giờ khai hỏa, đếm ngược đến khoảnh khắc bầu trời rực sáng vào đúng tối 10/10

Hàng nghìn đơn vị pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nước và giàn hỏa thuật đã được bố trí, kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng diễn ra vào tối 10/10 tại ba địa điểm của Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô.
Những ngày qua, Tập đoàn Sun Group đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) cấp tập triển khai bố trí các trận địa pháo hoa, vận chuyển, kiểm tra và bảo vệ nghiêm ngặt số lượng pháo hoa theo kế hoạch, sẵn sàng cho các màn trình diễn thăng hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán trong đêm 10/10
Công tác bố trí trận địa pháo tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây được các lực lượng triển khai khẩn trương ngay sau khi có kế hoạch bắn pháo hoa do UBND TP Hà Nội ban hành
Các lực lượng túc trực đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông tại các khu vực triển khai trận địa pháo hoa
Sáng nay 9/10, pháo hoa đã được vận chuyển và lắp đặt khẩn trương tại các trận địa dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội và các lực lượng an ninh khác.
Ba điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô, hứa hẹn mang đến “bữa đại tiệc ánh sáng” tưng bừng kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15 ngày 10/10/2026.
Trận địa số 1 đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) với 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả pháo nổ tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp và 350 giàn hỏa thuật bố trí ngay trên mặt nước. Màn trình diễn được dàn dựng nhằm tôn vinh ý nghĩa lịch sử và giá trị biểu tượng của Thủ đô, biến không gian di sản quanh Hồ Gươm thành sân khấu ánh sáng kết nối quá khứ với hiện tại.
Trận địa số 3 tại Hồ Văn Quán được thiết kế để khai thác tối đa không gian mặt nước và cảnh quan bờ hồ, tạo hiệu ứng thị giác đa tầng.
Sun Group tài trợ cho trận địa này gần 800 đơn vị pháo hoa, gồm pháo nổ tầm cao, pháo nổ tầm thấp và hỏa thuật. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21h00 đến 21h15, đồng thời với hai điểm bắn tại Hồ Gươm và Hồ Tây.
Tính chung cả ba trận địa, Sun Group tài trợ gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật các loại.
Cùng khai hỏa lúc 21h, ba điểm Hồ Gươm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội, mang đến cho người dân và du khách những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sự kiện thắp sáng bầu trời Hà Nội đêm 10/10 tiếp tục nối dài hành trình đồng hành cùng Thủ đô của Sun Group. Trước đó, tập đoàn này từng ghi dấu ấn đậm nét khi tài trợ chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” kỷ niệm thành công Đại hội XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng với kỷ lục gần 10.000 đơn vị pháo hoa.