Mục sở thị trận địa pháo hoa Hà Nội trước giờ khai hỏa, đếm ngược đến khoảnh khắc bầu trời rực sáng vào đúng tối 10/10

Những ngày qua, Tập đoàn Sun Group đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) cấp tập triển khai bố trí các trận địa pháo hoa, vận chuyển, kiểm tra và bảo vệ nghiêm ngặt số lượng pháo hoa theo kế hoạch, sẵn sàng cho các màn trình diễn thăng hoa tại Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán trong đêm 10/10