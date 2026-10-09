Kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp, nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội

Bộ Y tế trả lời cử tri kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi xuống đủ 70 tuổi; nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng/tháng.

Cử tri kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi xuống đủ 70 tuổi; nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng/tháng

Bộ Y tế nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI với nội dung:

Cử tri kiến nghị xem xét rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội theo hướng hạ độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi xuống đủ 70 tuổi; đồng thời xem xét quy định nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng/tháng nhằm bảo đảm tốt hơn đời sống cho người cao tuổi.

Thực tế cho thấy, nhiều người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên đã suy giảm sức khỏe rõ rệt, không còn khả năng lao động ổn định để tự bảo đảm cuộc sống, trong khi chi phí sinh hoạt và khám, chữa bệnh ngày càng tăng cao. Mức trợ cấp hiện hành 500.000 đồng/tháng còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của người thụ hưởng.

Vì vậy, xem xét điều chỉnh giảm độ tuổi hưởng trợ cấp và nâng mức hỗ trợ là cần thiết, phù hợp với thực tiễn, góp phần bảo đảm đời sống và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi.

Cử tri kiến nghị xem xét điều chỉnh chính sách trợ cấp hưu trí xã hội theo hướng giảm độ tuổi thụ hưởng đối với cựu chiến binh từ 75 tuổi xuống 60 tuổi nhằm thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với những người đã tham gia phục vụ, cống hiến cho đất nước, đồng thời góp phần bảo đảm điều kiện chăm lo đời sống cho cựu chiến binh.

Về nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ Y tế trả lời như sau:

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các văn bản giảm độ tuổi và nâng mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 quy định người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 giảm độ tuổi xuống còn 85 tuổi; Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định người từ đủ 80 tuổi trở lên, không có lương hưu hoặc trợ cấp xã hội của Nhà nước, được hưởng trợ cấp xã hội.

Ngày 15/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mở rộng đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống tại xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Ngày 30/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, từ ngày 01/7/2025, người cao tuổi được xem xét hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(i) Từ đủ 75 tuổi trở lên hoặc từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; (ii) Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; (iii) Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đối với kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ đủ 75 tuổi xuống đủ 70 tuổi, việc tiếp tục giảm độ tuổi cần được nghiên cứu tổng thể trên cơ sở đánh giá tác động về số lượng đối tượng thụ hưởng, nguồn lực ngân sách và tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước trong từng giai đoạn.

Đối với kiến nghị nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 500.000 đồng lên 1.000.000 đồng/tháng, việc điều chỉnh mức trợ cấp cần được xem xét trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trong từng thời kỳ.

Đối với kiến nghị giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đối với cựu chiến binh, Bộ Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.