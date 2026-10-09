Em dâu ốm 10 ngày, 9 ngày camera ở cổng ghi lại cảnh chị chồng đến làm một việc

Đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và rất nhiều bình luận.

Mới đây, một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện về tình cảm chị chồng - em dâu đã khiến nhiều người bất ngờ, xúc động.

"Ốm 10 hôm thì 9 hôm chị chồng mang cháo xuống bắt ăn. Có hôm chị mua mang xuống nhà còn chưa mở cửa, mang sớm để cho em kịp ăn đi làm. Chị không mang được thì nhờ con gái mang sang, sáng nào cũng vậy đó", chủ tài khoản viết, kèm theo đoạn clip trích xuất từ camera an ninh trước cổng nhà, ghi lại cảnh người chị chồng đều đặn có mặt trước cửa nhà lúc sáng sớm, xách theo một cặp lồng cháo.

Đoạn clip đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội cùng rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Cặp chị chồng - em dâu hiếm có"; "Xem clip tự nhiên thấy rưng rưng, đúng là từ trái tim sẽ đến trái tim, chân thành sẽ đổi lại chân thành".

Được biết, người đăng tải đoạn clip là chị Lường Thị Thanh (36 tuổi, ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Chị chồng của chị Thanh là chị Lê Thị Hồng (41 tuổi).

Sáng nào chị Hồng cũng mang cháo xuống cho em dâu, động viên em ăn uống để sớm bình phục. (Nguồn Video: Bibom Thanh)

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, chị Thanh cho biết vừa qua chị bị sốt virus, viêm phế quản, không ăn uống được như bình thường. Biết chuyện, ngày nào chị Hồng cũng mang cháo xuống và động viên em dâu ăn uống để sớm bình phục. Chồng của chị Thanh làm việc ở công trình nên không tiện ở nhà chăm sóc vợ ốm.

13 năm về làm dâu, chị Thanh chưa bao giờ xảy ra xích mích với chị chồng. 2 chị em rất thân thiết, thường xuyên tâm sự. Vì ở cùng xã nên 2 chị em thường xuyên qua lại. Biết em dâu bận rộn nên thi thoảng xuống chơi, chị Hồng lại xắn tay vào giúp em việc nhà cửa. Năm 2016, chị Thanh sinh con thứ 2 đúng lúc mẹ chồng qua đời. Chính chị Hồng là người đã trực tiếp chăm sóc em dâu trong những ngày ở cữ. Sự tận tình, chu đáo của chị Hồng hiến chị Thanh vô cùng cảm kích, luôn trân trọng và ghi nhớ.

Để giữ được mối quan hệ tốt đẹp, khăng khít với chị chồng, chị Thanh cho rằng điều quan trọng là luôn sống chân thành, đối xử tốt với mọi người rồi những điều tốt đẹp cũng sẽ đến. Trong cuộc sống, khi chị em có khúc mắc thì thẳng thắn chia sẻ, cùng tháo gỡ chứ không để trong lòng.

Trong khi đó, chị Hồng bộc bạch bản thân cũng làm dâu nên thấu hiểu tâm tư của người phụ nữ khi về sống trong gia đình chồng. Chị biết đặt mình vào vị trí của em dâu. Hơn nữa, chị Thanh cũng đối xử tốt với chị nên chị Hồng không có gì băn khoăn khi chăm sóc và thể hiện tình cảm với em dâu.

Câu chuyện của chị Thanh và chị Hồng đã lan tỏa thông điệp tích cực, khiến người ta nhận ra rằng, tình thân không chỉ được vun đắp bằng máu mủ ruột rà, mà còn bắt đầu từ sự chân thành, yêu thương và biết đặt mình vào vị trí của nhau. Khi đối đãi với nhau bằng tấm lòng, ta cũng sẽ nhận lại những tình cảm ấm áp, chân thành như cách hai chị em dành cho nhau suốt 13 năm qua.