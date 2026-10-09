Công an Đồng Nai khởi tố 2 người dùng chất tạo nạc nuôi heo

Đối tượng Th. và H. đã bàn bạc với nhau và mua chất tạo nạc (Salbutamol) để phối trộn với thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn để tăng cân trong thời gian ngắn xuất bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Ngày 9/10, thông tin từ Công an TP.Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ng.H.Th. (SN 1954) và D.Th.H. (SN 1974) cùng ngụ xã Tân An, TP.Đồng Nai để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Công an TP.Đồng Nai tống đạt lệnh khởi tố bị can (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Theo Công an TP. Đồng Nai, trước đó, ngày 5/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thuỷ Sản kiểm tra tại Cơ sở chăn nuôi heo của Ng.H.Th. địa chỉ tại ấp Cây Xoài, xã Tân An.

Qua kiểm tra phát hiện 2.349 con heo có chứa chất Salbutamol (Chất tạo nạc). Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 2.349 con heo còn sống, tổng trọng lượng 305 tấn có giá trị trên thị trường khoảng hơn 15 tỷ đồng.

Qua đấu tranh đối tượng Ng.H.Th. là chủ trại heo và D.Th.H. khai nhận để tăng trọng cho số heo nêu trên, 2 đối tượng Th. và H. đã bàn bạc với nhau và mua chất tạo nạc (Salbutamol) để phối trộn với thức ăn chăn nuôi, cho heo ăn để tăng cân trong thời gian ngắn xuất bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ số heo nêu trên thì bị Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

