35 xe huyndai county 29 chỗ được thiếu gia, Phó TGĐ sinh năm 1998 bàn giao cho Bộ Quốc phòng, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng kéo dài 500 ngày đêm

Nhiệm vụ đặc biệt được thực hiện trong suốt 500 ngày đêm cụ thể là gì?

Mới đây, Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) đã cung cấp 35 chiếc Hyundai County nguyên mẫu 29 chỗ cho Bộ Quốc phòng để phục vụ một nhiệm vụ đặc biệt. Thay vì sử dụng để vận chuyển hành khách như thông thường, những chiếc xe này được cải hoán thành phương tiện chuyên dụng, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Doanh nghiệp cung cấp lô xe thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Thành Công (TC Group), tập đoàn do ông Nguyễn Anh Tuấn sáng lập và hiện giữ chức Chủ tịch. Con trai ông là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1998, đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc tập đoàn, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo tại các liên doanh ô tô Hyundai Thành Công.

Dàn xe Hyundai County sau cải hoán để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt (Ảnh HTCV)

Chiếc xe trước và sau khi cải hoán (Ảnh HTCV)

35 chiếc xe khách được cải hoán để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Theo thông tin đăng tải trên website chính thức của TC Group, toàn bộ 35 chiếc Hyundai County được Hyundai Thành Công Thương Mại cung cấp dưới dạng xe nguyên mẫu. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Quốc phòng tiến hành nghiên cứu, cải hoán nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng đặc thù trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Điểm khác biệt nằm ở không gian bên trong phương tiện. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, xe được bổ sung hệ thống khung, bệ và giá cố định để đặt tiểu đựng hài cốt liệt sĩ, cùng các vị trí bố trí vòng hoa, lư hương và nến điện tử. Cửa phía sau, vách ngăn cùng một số chi tiết kết cấu cũng được điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ chuyên dụng.

Việc cải hoán được thực hiện theo từng đợt. Ngày 14/9, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức nghiệm thu 16 xe Hyundai County đã được Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự cải tạo. Đến ngày 24/9, cơ quan này tiếp tục nghiệm thu 19 xe cùng loại, đồng thời nghiệm thu 59 xe tải 1,5 tấn phục vụ các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau đợt nghiệm thu ngày 24/9, có 8 xe chuyên dùng chở hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Quân khu 7. Toàn bộ 35 xe đã hoàn tất quá trình cải hoán, nghiệm thu và bàn giao theo kế hoạch, phục vụ nhiệm vụ tại nhiều địa bàn.

Không gian bên trong xe các xe được cải hoán sao cho đáp ứng được các điều kiện nhằm phục vụ công tác vận chuyển hài cốt liệt sĩ (Ảnh HTCV)

Chiến dịch 500 ngày đêm đưa các liệt sĩ trở về quê hương

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động ngày 2/4/2026 tại Thành cổ Quảng Trị, với thời gian thực hiện tính từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó là nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm.

Đáng chú ý, sau hơn 6 tháng triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.248 hài cốt liệt sĩ, đạt 46,4% kế hoạch. Cùng thời điểm, 31/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác lấy mẫu tại các mộ liệt sĩ; lực lượng chức năng cũng thu nhận được 265.765 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính.

Ảnh Báo điện tử Chính phủ

Đằng sau những con số ấy là nỗ lực của các lực lượng đang ngày đêm tìm kiếm thông tin, xác minh địa bàn, tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Công việc này được thực hiện trên nhiều địa bàn trong và ngoài nước, không ít nơi có địa hình phức tạp, điều kiện di chuyển khó khăn.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung những phương tiện chuyên dụng như 35 chiếc Hyundai County góp phần đáp ứng yêu cầu vận chuyển, bảo đảm an toàn và sự trang nghiêm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Từ những chiếc xe khách 29 chỗ thông thường, sau quá trình cải hoán, các phương tiện này mang một công năng hoàn toàn khác. Mỗi hành trình không đơn thuần là chuyến vận chuyển, mà còn góp phần đưa những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trở về với quê hương, đồng đội và gia đình sau nhiều năm xa cách.