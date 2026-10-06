Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân đi làm vườn ở Gia Lai

Từ tin báo của người dân làm vườn, Đội K52 (Gia Lai) đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ kèm di vật, đồng thời lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN xác định danh tính.

Ngày 6/10, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dom quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại một khu vườn thuộc làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình quy tập, lực lượng chức năng tìm thấy trên hài cốt liệt sĩ thứ nhất có nhiều mảnh xương và di vật như mảnh tăng, tấm bia kim loại có khắc chữ “Nguyễn; Hy Sinh” và một số chữ khác nhưng do bị gỉ sắt nên không rõ. Trên hài cốt liệt sĩ thứ 2 cũng phát hiện nhiều mảnh xương và di vật mảnh tăng, cúc áo bộ đội.

Theo Đội K52, thông tin quý giá trên được cung cấp bởi ông Siu Bích (74 tuổi, trú làng Bi, xã Ia Dom). Ông Bích là người phát hiện, báo tin về việc có nhiều nấm mộ đất trong lúc đi làm vườn nghi là nơi chôn cất bộ đội.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại làng Bi, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Trước đó, Đội K52 (Bộ CHQS) tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông cũng tổ chức tìm kiếm và quy tập thành công một hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn Bình Thành, vào chiều 1/10.

Theo Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, nguồn tin giá trị này có được từ ông Trần Văn Thọ (SN 1954, trú tại thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông). Theo ông Thọ, vào năm 1976, trong quá trình đào mương dẫn nước trong vườn nhà, ông phát hiện một số đoạn xương kèm di vật nghi là hài cốt liệt sĩ. Thời điểm đó, ông đã chủ động lấp lại.

Sau 50 năm, nhận thấy Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, ông Thọ đã nhanh chóng trình báo và chỉ dẫn vị trí chính xác cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Đội K52 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông khẩn trương xác minh và triển khai phương án tìm kiếm và cất bốc được một bộ hài cốt liệt sĩ gồm nhiều phần xương và răng.

Đồng thời, lực lượng tìm kiếm thu được nhiều di vật tại hiện trường gồm: 1 đôi bông tai bằng vàng; 1 chiếc dép cao su; 1 lọ thuốc insulin và 2 ống thuốc; 1 chiếc gương hình tròn. Ngoài ra lực lượng chức năng còn thu thập thêm một số mảnh vải quần áo màu xanh đen.

Hài cốt liệt sĩ tìm thấy trong vườn nhà dân xã Tuy Phước Đông vào chiều 1/10 được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đưa về nơi thờ cúng chu đáo. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Hiện tại, những hài cốt liệt sĩ tìm thấy được đưa về nơi thờ cúng chu đáo. Đồng thời, Đội K52 thu thập mẫu sinh phẩm của những hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, xác định danh tính theo đúng quy định.