Tọa độ ngắm mùa thu Hà Nội đẹp như thơ, loạt khung gương lấp lánh khiến dân tình xuýt xoa “đẹp hơn tưởng tượng”

Bạn Hà cho biết đã đọc thông tin về sự kiện trước khi đến hồ Gươm. “Lúc vừa đến đây, em đã thấy rất thích. Vì hôm trước em có đọc báo về sự kiện này rồi nên khi đến đây em thấy đẹp hơn những gì mình tưởng tượng rất nhiều, y như ảnh mô phỏng. Em rất hào hứng và mong sớm hoàn thiện”, Hà chia sẻ “Em thấy những khung gương rất lấp lánh, màu ảnh trên máy của em cũng rất tuyệt”