Doanh nghiệp quy tụ 4 người phụ nữ trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng góp vốn phát triển loại hình BĐS đặc biệt, đón đầu “mỏ vàng” mới tại Việt Nam

Đây là doanh nghiệp phát triển mô hình đô thị dành cho người cao tuổi, kết hợp nơi an cư với chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và học tập trong cùng một không gian.

Trong hệ sinh thái Vingroup, có một doanh nghiệp mà danh sách cổ đông quy tụ bốn người phụ nữ trong gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng, gồm vợ, hai con dâu và con gái. Đó là Vin New Horizon, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Được thành lập vào tháng 10/2025, Vin New Horizon có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Vingroup nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương ứng 650 tỷ đồng. Phần vốn còn lại thuộc về 4 thành viên gia đình Chủ tịch tập đoàn, trong đó bà Phạm Thu Hương (vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng) sở hữu 32%, tương ứng 320 tỷ đồng, đồng thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp.

Cùng tham gia góp vốn là 2 con dâu của ông Phạm Nhật Vượng gồm bà Bùi Lan Anh (vợ ông Phạm Nhật Quân Anh) và bà Nguyễn Phương Nhi (vợ ông Phạm Nhật Minh Hoàng). Hai con dâu cùng con gái ông Vượng là bà Phạm Nhật Minh Anh mỗi người nắm giữ 1% vốn điều lệ, tương ứng 10 tỷ đồng.

Bên cạnh vai trò cổ đông, bà Phạm Nhật Minh Anh còn tham gia bộ máy quản trị, đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Vin New Horizon.

Chăm sóc sức khỏe bằng robot AI, mở "đại học cho người cao tuổi" ngay trong khu đô thị

Trước đó vào ngày 16/10/2025, Vingroup giới thiệu Vin New Horizon theo định hướng chuỗi dịch vụ và đô thị hưu trí, dưỡng lão cao cấp, kết hợp nơi ở với chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, học tập và sinh hoạt cộng đồng.

Theo kế hoạch ban đầu, mỗi khu có quy mô 20–50 ha, được tổ chức trong một đại đô thị để kết nối với hệ thống y tế và các tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày. Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ, TP.HCM được lựa chọn là địa điểm triển khai đầu tiên.

Tại Vinhomes Green Paradise, Vin New Horizon dự kiến có bệnh viện dưỡng lão quốc tế 5 sao cùng các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, chuyển hóa, nội tiết, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần, giấc ngủ và phòng chống lão hóa.

Hệ thống này được kết nối với Bệnh viện quốc tế Vinmec, với định hướng hợp tác chuyên môn cùng Cleveland Clinic của Mỹ. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe được giới thiệu hoạt động 24/7, ứng dụng hồ sơ sức khỏe trực tuyến, theo dõi hơn 20 chỉ số sinh lý theo thời gian thực và sử dụng robot AI hỗ trợ chăm sóc.

Các giải pháp an toàn cũng được đưa vào không gian sống, từ cảm biến phát hiện té ngã, hệ thống gọi khẩn cấp đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Bên ngoài nhà ở là đường dạo có tay vịn, công viên dưỡng sinh, khu tập luyện nhẹ, hồ bơi thủy trị liệu và các khu vực yoga, gym, phục vụ nhu cầu vận động và phục hồi sức khỏe.

Bệnh viện Vinmec 5 sao hợp tác cùng Cleveland Clinic. (Ảnh: Vingroup)

Cùng với thể chất, mô hình còn hướng tới việc duy trì đời sống tinh thần và kết nối xã hội khi về già. Học viện Minh Triết được giới thiệu như một "đại học mở cho người cao tuổi", dự kiến có các lớp nghệ thuật, ngoại ngữ, công nghệ, kỹ năng sống, phòng chống lừa đảo và rèn luyện trí nhớ. Người tham gia có thể tiếp cận kiến thức mới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng với cộng đồng.

Tại Học viện Minh Triết, người cao tuổi có thể đến giao lưu, học tập trong ngày rồi trở về nhà; lưu trú ngắn hạn; an cư cùng gia đình; sử dụng dịch vụ chăm sóc chuyên sâu hoặc lựa chọn an dưỡng dài hạn.

Với hình thức bán trú, người ở khu vực lân cận có thể đến vận động nhẹ, trị liệu, học năng khiếu, dùng bữa theo chế độ dinh dưỡng và tham gia hoạt động nghệ thuật. Nhờ đó, khách hàng có thể tiếp cận từng nhóm dịch vụ phù hợp với nhu cầu, điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Hệ thống tiện ích còn được định hướng có khách sạn an dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, onsen khoáng nóng, spa, không gian thiền định và các khu vực kết nối gia đình. Mô hình vì thế hướng tới cả người cần hỗ trợ y tế lẫn người đã nghỉ hưu nhưng vẫn muốn sống độc lập, học tập, nghỉ dưỡng và duy trì hoạt động xã hội.

Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, Vin New Horizon được quy hoạch trên đảo New Horizon rộng gần 158 ha, một trong 6 đảo thuộc tổng thể dự án. Theo thông tin giới thiệu của Vingroup, đây là trung tâm dưỡng lão Vin New Horizon lớn nhất cả nước, được bố trí thành khu vực chuyên biệt dành cho cộng đồng người cao tuổi.

Phân khu dự kiến có biệt thự hưu trí Golden Residence, khách sạn an dưỡng, trung tâm cộng đồng, Học viện Minh Triết cùng các công trình chăm sóc và phục hồi sức khỏe. Các tiện ích đi kèm gồm công viên dưỡng sinh, công viên tái tạo, khu spa, chăm sóc sắc đẹp, khu ẩm thực trị liệu và trung tâm văn hóa, xã hội.

Trong tổng thể Vinhomes Global Gate Hạ Long còn có Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Cleveland Clinic quy mô khoảng 14 ha, được giới thiệu gắn với hệ thống khám chữa bệnh, chăm sóc và phục hồi sức khỏe cho cư dân.

"Kinh tế bạc" mở cửa cho một "mỏ vàng" mới

Những mô hình như Vin New Horizon xuất hiện trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng được quan tâm. Tại "Diễn đàn về Kinh tế Chăm sóc và Phát triển ngành Chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam" vừa được tổ chức, các đại biểu đề xuất nên nhìn nhận già hóa dân số như một động lực hình thành thị trường dịch vụ mới, bên cạnh những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống an sinh.

Theo thông tin được nêu tại diễn đàn, Việt Nam được dự báo trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2034, khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 14%. Quá trình này đặt ra nhu cầu phát triển "nền kinh tế bạc", bao gồm các sản phẩm và dịch vụ phục vụ người cao tuổi.

Các ước tính được dẫn tại diễn đàn cho thấy thị trường kinh tế bạc toàn cầu có quy mô hơn 4.000 tỷ USD vào năm 2026. Tại Việt Nam, thị trường các giải pháp chăm sóc tại nhà được dự báo tăng từ 2,6 tỷ USD năm 2023 lên 4,8 tỷ USD năm 2034, gần gấp đôi sau hơn một thập kỷ.

Ở góc độ bất động sản, Savills nhận định quá trình già hóa nhanh, tuổi thọ tăng và thay đổi cấu trúc gia đình đang thúc đẩy nhu cầu về môi trường sống an toàn, có hỗ trợ cho người cao tuổi. Trên thế giới, phân khúc này kết hợp lưu trú, chăm sóc sức khỏe và tiện ích trong một mô hình vận hành tích hợp. Tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thị trường còn ở giai đoạn sơ khai, mở ra dư địa cho các nhà phát triển và nhà đầu tư tham gia sớm.

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cũng đánh giá bất động sản dưỡng lão là phân khúc có tiềm năng nhờ nhu cầu thực gia tăng cùng tốc độ già hóa dân số. Đây vẫn là thị trường ngách, với mức độ cạnh tranh còn thấp so với nhiều phân khúc khác.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, một động lực đáng chú ý là sự mở rộng của nhóm khách hàng có khả năng chi trả. Tầng lớp trung lưu và thượng lưu đang tăng nhanh, với độ tuổi phổ biến lần lượt là 30–55 và 40–65. Những nhóm này được kỳ vọng thúc đẩy nhu cầu nhà ở cao cấp, bao gồm sản phẩm dành cho người cao tuổi, trong hiện tại và thập kỷ tới.

Khi có điều kiện tài chính, khách hàng có thể chủ động chuẩn bị nơi ở cho giai đoạn nghỉ hưu, lựa chọn môi trường phù hợp với nhu cầu sức khỏe và lối sống. Cùng với khách hàng trong nước, Việt Nam còn có khả năng thu hút người nước ngoài về hưu và kiều bào hồi hương nhờ lợi thế về cảnh quan, văn hóa và chi phí sinh hoạt tương đối thấp so với nhiều nước phát triển.

Chủ tịch VARS cho rằng định hướng khuyến khích các mô hình chăm sóc người cao tuổi thông minh, phi tập trung cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản phẩm phù hợp. Trong khi đó, việc bố trí dự án tại các đại đô thị ven trung tâm có thể giúp giảm chi phí đất đai so với lõi đô thị, đồng thời hưởng lợi từ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.