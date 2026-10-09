Con trai ông Phạm Nhật Vượng đang tuyển gấp nhân sự mới, công việc liên quan nhiều tới sản phẩm của công ty, ưu tiên người biết "nghe - nói - đọc - viết", mức lương gây tò mò

Đây là thông tin công khai được công ty đăng tải trên nền tảng tuyển dụng trực tuyến.

Doanh nghiệp do con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - ông Phạm Nhật Quân Anh điều hành đang tuyển gấp nhân sự làm việc tại Hà Nội, với yêu cầu đáng chú ý về kinh nghiệm, ngoại ngữ và những kỹ năng phục vụ hoạt động sản xuất ô tô điện.

Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên nền tảng tuyển dụng VietnamWorks, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí Tooling & Material Purchasing Specialist (Chuyên viên Mua hàng Vật tư và Dụng cụ Khuôn mẫu). Đáng chú ý, tin tuyển dụng được gắn nhãn "Urgent", tức tuyển gấp, với số lượng cần tuyển là 2 người.

Vị trí này có địa điểm làm việc tại tòa nhà TechnoPark, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, một chi tiết khác khiến thông tin tuyển dụng đáng chú ý là doanh nghiệp không công khai con số lương cụ thể mà để ứng viên thương lượng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện giữ trọng trách điều hành VinFast

Thông tin tuyển dụng được dán nhãn "Urgent" (Gấp) được đăng trên Vietnam Works

VinFast là thương hiệu ô tô điện thuộc hệ sinh thái Vingroup, hiện do ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cao nhất.

Sinh năm 1993, ông Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quản lý Singapore. Trước khi tham gia điều hành hãng xe điện, ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Công ty Cổ phần Vinpearl trong giai đoạn 2017–2019.

Trong bối cảnh VinFast đang tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thông tin doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự mới cũng nhận được sự quan tâm. Đặc biệt, công việc lần này có liên hệ với các loại vật tư, máy móc và thiết bị phục vụ quá trình chế tạo sản phẩm ô tô.

Công việc liên quan tới hoạt động sản xuất xe điện của VinFast

Theo bản mô tả công việc trên VietnamWorks, vị trí VinFast đang tìm kiếm không đơn thuần là nhân viên mua sắm hàng hóa thông thường mà thuộc lĩnh vực mua hàng kỹ thuật, phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp.

Cụ thể, nhân sự được tuyển sẽ phụ trách mua sắm vật tư và dịch vụ cho nhà máy sản xuất khuôn mẫu. Những hạng mục được doanh nghiệp đề cập bao gồm phôi khuôn, đế khuôn, linh kiện khuôn tiêu chuẩn, các loại vật liệu liên quan và dịch vụ xử lý bề mặt. Ngoài ra, công việc còn bao gồm việc mua sắm máy móc, thiết bị.

Trong ngành công nghiệp ô tô, khuôn mẫu đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo hình và chế tạo nhiều loại chi tiết, linh kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Vì vậy, hoạt động cung ứng vật tư và thiết bị khuôn mẫu có mối liên hệ với chuỗi sản xuất các sản phẩm xe điện mà VinFast đang phát triển.

Ảnh VinFast

Không chỉ thực hiện việc mua hàng, ứng viên trúng tuyển còn phải tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch tìm nguồn cung ứng, nhằm tối ưu hóa quy trình mua sắm của doanh nghiệp.

Theo đó, người đảm nhiệm vị trí này cần tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí về chất lượng, thông số kỹ thuật và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Sau khi xác định nhu cầu vật tư, nhân sự sẽ chuẩn bị đề xuất mua hàng, tham gia quy trình đấu thầu và đàm phán với đối tác để bảo đảm những mục tiêu về chi phí, chất lượng cũng như tiến độ giao hàng.

Bên cạnh đó, VinFast còn yêu cầu nhân sự theo dõi xu hướng công nghệ, biến động giá cả thị trường, duy trì quan hệ với các nhà cung cấp hiện tại và mở rộng mạng lưới đối tác mới. Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm.

Có thể thấy, đây là vị trí đòi hỏi sự kết hợp giữa hiểu biết kỹ thuật, khả năng quản lý chuỗi cung ứng và kỹ năng thương lượng thương mại.

Ảnh minh họa

Yêu cầu tiếng Anh đủ 4 kỹ năng, mức lương vẫn là ẩn số

Để ứng tuyển vị trí trên, VinFast đưa ra những tiêu chí tương đối cụ thể. Theo thông tin từ VietnamWorks, ứng viên cần có trình độ tối thiểu là cử nhân và ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuỗi cung ứng hoặc mua hàng.

Doanh nghiệp ưu tiên những người từng làm việc tại các công ty sản xuất thiết bị gốc (OEM) hoặc doanh nghiệp thuộc ngành ô tô. Kinh nghiệm mua sắm khuôn mẫu, nguyên vật liệu, máy móc và thiết bị cũng được đánh giá cao.

Đặc biệt, một trong những yêu cầu đáng chú ý là ứng viên phải có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Tuy nhiên, tin tuyển dụng không đưa ra quy định cụ thể về chứng chỉ IELTS hay TOEIC.

Ngoài ngoại ngữ, ứng viên cần thành thạo các phần mềm SAP/ERP, Microsoft Word, Excel và PowerPoint. Những kỹ năng như giải quyết vấn đề, đàm phán thuyết phục, tư duy phân tích, tổ chức công việc và khả năng xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc cũng được VinFast đề cập.

Dù yêu cầu khá rõ về kinh nghiệm và năng lực, mức lương dành cho vị trí này lại chưa được tiết lộ. Trên VietnamWorks, phần thu nhập chỉ hiển thị hai chữ "Thương lượng", thay vì một khoảng lương cụ thể.

Dẫu vậy, doanh nghiệp giới thiệu chế độ thu nhập cạnh tranh, bao gồm lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc và các khoản thưởng khác theo quy định của Vingroup. Người lao động còn được hưởng bảo hiểm sức khỏe chất lượng cao, cùng cơ hội phát triển trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Theo thông tin tuyển dụng, nhân sự sẽ làm việc toàn thời gian, từ 8h30 đến 17h30, thứ Hai đến thứ Bảy. Tin đăng có hạn nhận hồ sơ đến ngày 30/10/2026. Với những yêu cầu về kinh nghiệm, ngoại ngữ và kiến thức kỹ thuật, vị trí này hướng tới nhóm ứng viên có chuyên môn trong lĩnh vực mua hàng công nghiệp. Trong khi đó, mức thu nhập thực tế vẫn là yếu tố cần được trao đổi trực tiếp giữa ứng viên và VinFast trong quá trình tuyển dụng.