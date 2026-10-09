Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng muốn dựng "Dubai ở Tây Nguyên" trên gần 600ha đất: Hơn 20 năm sau, tham vọng bất động sản ra sao?

Trước khi phát triển Thành phố Cà phê, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã theo đuổi một dự án tại M’Đrắk (Đắk Lắk) với quy mô 595ha, kết hợp trang trại chăn nuôi và du lịch sinh thái. Từ dự án này, Trung Nguyên tiếp tục triển khai nhiều tham vọng địa ốc khác tại Tây Nguyên.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Nhắc đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ, người ta thường nhớ đến vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trung Nguyên và những chiếc siêu xe đắt giá. Tuy nhiên, phía sau “đế chế” cà phê, ông Vũ còn dành nhiều năm theo đuổi một tham vọng khác: phát triển bất động sản tại Tây Nguyên.

Tham vọng làm bất động sản của ông Vũ đã có từ hơn 20 năm trước với giấc mơ dự án BĐS "Dubai ở Tây Nguyên". Đó là dự án trang trại trang trại và phát triển chăn nuôi gia súc kết hợp du lịch sinh thái tại huyện M'ĐRắk, được tỉnh Đak Lak chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2004. Dự án có quy mô 595ha, vốn đăng ký 68 tỉ đồng.

Vào giữa năm 2016, cộng đồng mạng xôn xao khi những tín đồ du lịch bắt đầu truyền tay nhau hình ảnh của khu sinh thái M'ĐRắk với những hồ nước trong xanh và sườn đồi phủ cỏ non, bãi cát trắng dài.

Khoảng 20ha của dự án được dành riêng cho khu vực nuôi ngựa, trong đó có 13ha là đồi cỏ để ngựa sinh hoạt và nhiều ha đất khác để trồng cỏ mật, cỏ voi. Bên cạnh đàn ngựa, ông Vũ còn nuôi hàng ngàn con heo rừng trên khu đất rộng dưới chân núi, và những ngọn đồi quanh trang trại đã được cải tạo thành đồi cà phê.

Năm 2018, dự án được UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án theo đúng quy định; có văn bản cam kết thời gian hoàn thành, đưa vào sử dụng khu du lịch sinh thái trước tháng 11/2019.

Tuy nhiên sau nhiều năm dự án chậm tiến độ, đến năm 2021, UBND tỉnh ban hành quyết định bổ sung dự án này vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện M'Đrắk.

Ngay sau giấc mơ BĐS "Dubai ở Tây Nguyên", ông Vũ tiếp tục đến với Dự án Thành phố Cà phê. Đây được xem là sản phẩm đầu tay của Trung Nguyên trong lĩnh vực địa ốc. Trước đây, dự án này từng có tên gọi là khu đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Dự án này được hình thành ý tưởng từ năm 2006, được chấp thuận đầu tư năm 2016 và khởi công tháng 1/2017.

Dự án được giới thiệu có diện tích 45,45ha, bao gồm các sản phẩm căn hộ, biệt thự, nhà ở xã hội, công trình giáo dục... Căn hộ tại đây được chia thành các sản phẩm khác nhau với giá khác nhau, dao động trên 9 tỷ đồng/căn diện tích sàn 350m2 và trên 13 tỷ đồng/căn diện tích sàn 416m2.

Trong dự án này có các công trình nổi bật như Bảo tàng Thế giới Cà phê, Trung tâm Văn hóa Ẩm thực 3 miền, không gian Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend, vườn Zen và tổ hợp thể thao với các hạng mục như gym, yoga, bắn cung, khu tập luyện cưỡi ngựa Ả Rập và sân golf 3D, Trường mầm non và tiểu học, Tổ hợp khách sạn và Trung tâm hội nghị The Coffee Boutique.

Giai đoạn 1 của Thành phố Cà phê đạt khoảng 95% khối lượng hoàn thành. Giai đoạn này được triển khai trên quỹ đất 19,8 ha do Nhà nước giao và cho thuê, thấp hơn đáng kể so với tổng diện tích 45,45 ha trong quy hoạch toàn dự án. Giai đoạn 2 việc giao quỹ đất và hoàn thiện các thủ tục vẫn đang chờ quyết định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Dự án Thành phố Cà phê của Tập đoàn Trung Nguyên.

Ngoài ra, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên còn có tham vọng xây dựng Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend - Lộc An hơn 1,5ha. Dự án này có vốn đầu tư khoảng 33 tỷ đồng và ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đại diện pháp luật. Mục tiêu của dự án là xây dựng không gian thưởng lãm và trưng bày để kinh doanh sản phẩm cà phê Trung Nguyên, bên cạnh đó là kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 10/2017, dự kiến đến hết quý III/2019 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vào tháng 9/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chấm dứt đầu tư đối với dự án Trung Nguyên Legend do chậm tiến độ và chậm đưa đất vào sử dụng. Đến năm 2025, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi 1,5ha đất thuộc dự án do chủ đầu tư vi phạm Luật Đất đai.

Bên cạnh các dự án trên, ông Vũ còn mong muốn phát triển Khu danh lam thắng cảnh Đồi Cư H'Lâm. Dự án do Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê (thuộc Tập đoàn Trung Nguyên) làm chủ đầu tư. Diện tích dự án được giới thiệu là 62ha, dự kiến được khởi công năm 2016.

Tuy nhiên, năm 2017, tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin giãn tiến độ thực hiện đến tháng 10/2019. UBND huyện Cư M'gar được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án.