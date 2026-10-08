Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng muốn mang về 1.000 tỷ USD mỗi năm cho Việt Nam: Sau 8 năm, tham vọng này đang ở đâu?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã gây chú ý khi nói về kế hoạch mang 1.000 tỷ USD/năm về cho Việt Nam từ năm 2018. Nhiều năm sau, ông đưa ra một phép tính cụ thể hơn: 210 quốc gia, mỗi thị trường 5 tỷ USD.

Năm 2018, trong một lần hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - nhà sáng lập Trung Nguyên đưa ra một tuyên bố gây chú ý.

"Qua có kế hoạch lấy về cho Việt Nam một nghìn tỷ USD", ông Vũ nói, đồng thời cho biết đã tính toán theo từng quốc gia, với hơn 210 quốc gia và dựa trên quy mô dân số của từng thị trường.

1.000 tỷ USD là một con số đặc biệt lớn.

Năm năm sau, trong cuộc trò chuyện với báo chí vào năm 2023, ông Vũ nhắc lại mục tiêu này, thậm chí nâng mức độ cụ thể của kế hoạch khi nói đây là số tiền muốn "tối thiểu" mang về cho Việt Nam mỗi năm.

Khi được hỏi liệu kế hoạch có quá xa vời, ông chủ Trung Nguyên đưa ra phép tính: 1.000 tỷ USD chia cho 210 quốc gia, tương ứng mỗi quốc gia khoảng 5 tỷ USD.

"Vậy 1.000 tỷ là tối thiểu rồi", ông nói.

Tám năm kể từ lần đầu ông Đặng Lê Nguyên Vũ công khai nói về kế hoạch 1.000 tỷ USD, Trung Nguyên đã có những bước tiến đáng kể ra thị trường quốc tế.

Theo thông tin được Trung Nguyên Legend công bố nhân dịp 30 năm thành lập vào tháng 6/2026, sản phẩm của thương hiệu hiện đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hệ thống của doanh nghiệp có hơn 1.000 không gian cà phê tại Việt Nam và quốc tế.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào hệ thống cửa hàng vật lý, quy mô quốc tế vẫn tập trung vào một số thị trường chính.

Mỹ là một trong những thị trường được Trung Nguyên đẩy mạnh nhất trong năm nay.

Tháng 3/2026, cửa hàng nhượng quyền thứ 10 của Trung Nguyên tại Mỹ được khai trương ở Houston, bang Texas. Chỉ khoảng 5 tháng sau, đến tháng 8, con số này đã tăng lên 20 cửa hàng sau khi doanh nghiệp tiếp tục mở thêm các điểm bán tại Texas và nhiều bang khác.

Mục tiêu được Trung Nguyên đưa ra là phát triển 100 quán tại Mỹ.

Một quán Trung Nguyên Legend tại Mỹ.

Ở Trung Quốc, một thị trường được doanh nghiệp theo đuổi trong nhiều năm, Trung Nguyên cho biết đến tháng 8/2026 đã có hơn 30 không gian tại các thành phố như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Đông Hưng, Tô Châu và Chiết Giang.

Con số này vẫn còn khoảng cách khá lớn so với những kế hoạch từng được đặt ra.

Hiện Trung Nguyên cho biết mục tiêu tiếp theo là phát triển 130 quán tại Trung Quốc đồng thời mở rộng sang Australia, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, UAE, Pháp cùng các thị trường khác tại châu Á và châu Âu.

Như vậy, nếu xét về độ phủ sản phẩm, Trung Nguyên đã đi được hơn nửa quãng đường so với con số hơn 210 quốc gia mà ông Vũ từng nhắc đến.

Nhưng có mặt tại một thị trường và tạo ra 5 tỷ USD từ thị trường đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Để dễ hình dung, có thể đặt con số này cạnh toàn bộ ngành cà phê Việt Nam.

Niên vụ 2024-2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,5 triệu tấn cà phê và lần đầu đạt kim ngạch trên 8,4 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Điều đó có nghĩa mức 5 tỷ USD mà ông Vũ kỳ vọng từ mỗi một quốc gia tương đương gần 60% kim ngạch xuất khẩu của cả ngành cà phê Việt Nam trong một niên vụ kỷ lục.

Còn mục tiêu 1.000 tỷ USD mỗi năm lớn hơn khoảng 119 lần mức 8,4 tỷ USD mà toàn bộ ngành cà phê Việt Nam xuất khẩu trong niên vụ 2024-2025.

Sự so sánh này không có nghĩa 1.000 tỷ USD mà ông Vũ nhắc tới chỉ đến từ việc xuất khẩu hạt cà phê.

Ngược lại, những gì Trung Nguyên đang triển khai cho thấy doanh nghiệp muốn gia tăng giá trị trên nhiều tầng: Từ cà phê hòa tan, sản phẩm đóng gói, chuỗi cửa hàng, nhượng quyền cho tới việc xây dựng những không gian gắn cà phê với văn hóa và trải nghiệm.

Đây cũng là lý do trong những năm gần đây, Trung Nguyên liên tục nhấn mạnh các khái niệm như "Cà phê Thế giới", "Cà phê Đạo" hay ba nền văn minh cà phê Ottoman - Roman - Thiền thay vì chỉ nói về việc bán sản phẩm.

Nói cách khác, chiến lược mà Trung Nguyên thể hiện đang hướng đến việc bán giá trị gia tăng và thương hiệu xung quanh hạt cà phê, thay vì chỉ bán nguyên liệu.

Nhưng từ chiến lược đó tới quy mô 5 tỷ USD tại mỗi thị trường vẫn là một khoảng cách khổng lồ.

"Tham vọng 210 quốc gia" vẫn đang ở những bước đầu

Từ một thương hiệu Việt Nam, Trung Nguyên hiện cho biết sản phẩm đã xuất hiện ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại hai thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc, doanh nghiệp đang hình thành hệ thống cửa hàng và tiếp tục đặt những mục tiêu mở rộng đáng kể.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 30 năm Trung Nguyên được thành lập. Cũng trong năm này, tốc độ mở cửa hàng tại Mỹ tăng khá nhanh: Từ cửa hàng thứ 10 vào tháng 3 lên 20 cửa hàng vào tháng 8. Tại Trung Quốc, hệ thống đã vượt 30 điểm bán.

Nhưng nếu quay trở lại với chính phép tính mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng đưa ra - hơn 210 quốc gia, mỗi quốc gia 5 tỷ USD - thì những bước đi hiện tại mới cho thấy phần đầu của quá trình mở thị trường.