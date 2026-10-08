Tất cả người dân có máy tính, laptop chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 1 tỷ đồng

Công an TP Hải Phòng cảnh báo người dân việc dùng phần mềm "crack" là tiết kiệm nhỏ nhưng thiệt hại lớn.

Công an TP Hải Phòng mới đây cho biết, việc sử dụng các bản Windows, Office "bẻ khóa" (crack) hay phần mềm lậu có thể giúp cá nhân, doanh nghiệp tiết kiệm trước mắt vài triệu đồng chi phí bản quyền. Tuy nhiên, cái giá phải trả không chỉ là nguy cơ bị phạt hàng trăm triệu đồng, bị tịch thu máy móc, đình trệ kinh doanh mà thậm chí còn có thể bị xử lý hình sự lên đến vài năm tù.

Những cái bẫy vi phạm phổ biến

Hiện nay, không ít cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp vẫn duy trì thói quen sử dụng các phiên bản phần mềm trôi nổi nhằm cắt giảm chi phí. Cơ quan chức năng đã chỉ rõ các hành vi vi phạm quyền tác giả, sở hữu trí tuệ thường gặp nhất:

Cài đặt hệ điều hành và ứng dụng bẻ khóa: Sử dụng Windows, Microsoft Office không có khóa kích hoạt hợp lệ.

Chia sẻ bản quyền trái phép: Dùng một giấy phép bản quyền đơn lẻ để kích hoạt cho nhiều thiết bị, vượt quá số lượng nhà cung cấp cho phép.

Can thiệp phần mềm nghiệp vụ: Sử dụng các phần mềm kế toán, đồ họa – thiết kế, bán hàng… phiên bản dùng thử đã bị chỉnh sửa, can thiệp mã nguồn để sử dụng vĩnh viễn không trả phí.

Dù vô tình hay cố ý, các hành vi trên đều là hành vi xâm phạm quyền tác giả được pháp luật bảo hộ và tiềm ẩn hậu quả khôn lường.

Chế tài nghiêm khắc: Phạt tới hàng tỷ đồng, truy cứu hình sự

Trước thực trạng vi phạm bản quyền và mất an toàn an ninh mạng ngày càng diễn biến phức tạp, các quy định pháp luật hiện hành đã nâng mức phạt và chế tài xử lý rất nghiêm khắc:

Phạt vi phạm hành chính nặng nề: Theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 28/2017/NĐ-CP), các tổ chức, doanh nghiệp có hành vi sao chép, sử dụng phần mềm máy tính không có sự đồng ý của chủ sở hữu có thể bị xử phạt hành chính lên tới hàng trăm triệu đồng; đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là tịch thu thiết bị máy móc và buộc gỡ bỏ phần mềm vi phạm.

Khởi tố hình sự theo Điều 225 Bộ luật Hình sự: Đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan với quy mô thương mại hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng, cá nhân có thể đối mặt với mức án phạt tù lên đến 3 năm; pháp nhân thương mại vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng, thậm chí bị đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Thiệt hại kinh tế và kiện tụng: Ngoài việc đối mặt với các vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại khổng lồ từ các tập đoàn công nghệ lớn, doanh nghiệp còn chịu tổn thất nặng nề khi hệ thống máy móc, máy chủ bị cơ quan chức năng niêm phong phục vụ điều tra.

Lỗ hổng an ninh mạng: "Rước" mã độc về nhà

Bên cạnh rủi ro pháp lý, việc cài đặt phần mềm "lậu" chính là cánh cửa mở toang cho các cuộc tấn công mạng. Để bẻ khóa phần mềm, người dùng buộc phải tải các công cụ như crack, keygen hay activator từ các diễn đàn, website không chính thống. Đây chính là phương tiện phổ biến nhất để tin tặc cài cắm mã độc, trojan, hay mã độc tống tiền. Khi hệ thống bị xâm nhập, doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ tê liệt hoàn toàn, mất toàn bộ dữ liệu tài chính, khách hàng và phá vỡ uy tín xây dựng nhiều năm.

Khuyến cáo từ Cơ quan Công an

Để bảo đảm an toàn thông tin và tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật, lực lượng Công an đã đưa ra khuyến cáo cụ thể cho người dân, cơ quan và tổ chức:

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Chỉ sử dụng phần mềm chính quy: Sử dụng hệ điều hành Windows và Microsoft Office có bản quyền; hoặc chuyển đổi sang các nền tảng mã nguồn mở, miễn phí hợp pháp (như Libre Office, hệ điều hành Linux...).

Nói "KHÔNG" với công cụ bẻ khóa: Tuyệt đối không tải ứng dụng từ trang web không rõ nguồn gốc; không chạy bất kỳ công cụ bẻ khóa, keygen, activator nào.

Cập nhật và phòng thủ: Luôn bật chế độ cập nhật tự động các bản vá lỗi bảo mật của hệ điều hành, cài đặt phần mềm diệt virus uy tín và duy trì bảo vệ thời gian thực (real-time protection).

Sao lưu dữ liệu: Định kỳ sao lưu dữ liệu quan trọng ra các thiết bị lưu trữ độc lập hoặc đám mây để hạn chế rủi ro khi có sự cố.

Nâng cao ý thức nhân sự: Cảnh giác với các đường link, tệp tin đính kèm chia sẻ trên mạng xã hội, các nhóm diễn đàn trôi nổi.

Các bước hành động ngay

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Sử dụng phần mềm bản quyền không chỉ là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, mà còn là chiếc "lá chắn" bảo vệ tài sản số, bảo vệ thông tin mật và giữ vững uy tín cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.