AUS đồng hành cùng "Vết Sẹo Cuộc Đời" hỗ trợ trẻ em tim bẩm sinh

Ngày 26/09/2026 vừa qua, tại sự kiện AUS OPENDAY 9/2026 – Sự kiện Công nghệ gây quỹ do The American University of Science (AUS) tổ chức, đã đóng góp cho chương trình Vết sẹo cuộc đời, nhằm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Từ dấu ấn riêng của cá nhân tạo nên giá trị chung cho cộng đồng

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống, A.I. đang mở ra nhiều cách thức mới để con người học tập, sáng tạo và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở khả năng tạo ra một sản phẩm nhanh hơn hay đẹp hơn, mà còn ở cách con người sử dụng công nghệ để tạo ra những trải nghiệm có ý nghĩa. Đó cũng là tinh thần được The American University of Science (AUS) đưa vào AUS OPENDAY 9/2026 – Sự kiện Công nghệ Gây Quỹ, diễn ra ngày 26/09/2026.

Với định hướng giáo dục gắn liền với trải nghiệm thực tế và cộng đồng, AUS tin rằng giáo dục chỉ thật sự có ý nghĩa khi những kiến thức và trải nghiệm được tiếp tục lan tỏa thành những giá trị tích cực. Từ tinh thần đó, AUS đồng hành cùng Vietnam Children’s Fund (VCF) thông qua các hoạt động thiện nguyện, hướng đến việc chung tay hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm cơ hội được chăm sóc, phát triển và viết tiếp những câu chuyện của riêng mình.

Đại diện tổ chức Vietnam Children’s Fund (VCF) gửi tặng Chứng nhận đóng góp cho phía AUS

Tại OPENDAY 9/2026, AUS đã triển khai hoạt động cá nhân hóa bình nước nhằm gây quỹ cho chương trình "Vết Sẹo Cuộc Đời", thuộc Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund. Đây là chương trình hướng đến việc hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điểm đặc biệt của hoạt động nằm ở việc mỗi người tham dự không chỉ sở hữu một chiếc bình nước có sẵn, mà được trực tiếp tham gia vào quá trình cá nhân hoá sản phẩm của riêng mình.

Bắt đầu từ việc khám phá dấu ấn cá nhân dưới góc nhìn Tâm lý học, người tham dự được thầy cô đồng hành tìm hiểu về cá tính, sở thích và những đặc điểm tạo nên bản sắc riêng của mỗi người. Từ những khám phá đó, các bạn tiếp tục được hướng dẫn cách xây dựng prompt A.I. và ứng dụng công nghệ để biến những đặc điểm rất riêng của bản thân thành một ý tưởng thiết kế mang dấu ấn cá nhân. Một trải nghiệm tưởng như chỉ dành cho chính mình, mỗi người tham dự có thể cùng góp thêm một phần nhỏ vào một mục tiêu lớn hơn: giúp những trái tim bé nhỏ có thêm cơ hội được khỏe mạnh và tiếp tục hành trình trưởng thành. Trong khuôn khổ sự kiện, người tham dự cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về các chương trình đào tạo tại The American University of Science (AUS), được tư vấn lộ trình học tập và tiếp cận các cơ hội học bổng lên đến 100%.

Các bạn trẻ hào hứng với thành quả sáng tạo và cùng lan tỏa những giá trị ý nghĩa đến cộng đồng

Bên cạnh trải nghiệm A.I. và cá nhân hóa bình nước, VIBE & SPEAK CAFÉ của Trung tâm Ngọai ngữ Ngôn Ngữ Ứng Dụng Mỹ - EnglishX cũng mang đến một không gian để người trẻ thử sức với tiếng Anh. Thông qua các hoạt động thuyết trình, người tham dự được khuyến khích bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin thể hiện suy nghĩ và khả năng của mình bằng tiếng Anh. EnglishX hiện đang bao gồm các khóa học EnglishX0 (Tiếng Anh Nền Tảng), EnglishX eXplorer (Tiếng Anh Học Sinh 6 - 13 tuổi), EnglishX Boardroom (Tiếng Anh Ngoại Giao Doanh Nghiệp), IELTSX (Luyện Thi & Giải Đề IELTS).

Hoạt động thuyết trình tiếng Anh cũng mang đến những trải nghiệm thú vị cho người tham gia

Cùng AUS nối dài cánh tay tuyển sinh

Không chỉ tạo ra những trải nghiệm học tập và hoạt động cộng đồng, AUS còn mở rộng cơ hội để người trẻ trở thành một phần trong hành trình kết nối người học với những chương trình giáo dục phù hợp. Thông qua chương trình AUS Education Connector Program – ConnectX, những cá nhân có mong muốn đồng hành cùng AUS có thể trở thành cầu nối, giới thiệu người học tiềm năng đến các chương trình và dịch vụ giáo dục của AUS.

ConnectX hiện có hai hình thức tham gia chính. Với hình thức "Giới thiệu học viên", Education Connector giới thiệu những người học có nhu cầu phù hợp với chương trình của AUS. Trong khi đó, hình thức "Hỗ trợ tư vấn" dành cho những người muốn đồng hành sâu hơn trong quá trình tìm hiểu nhu cầu học tập, phát triển kỹ năng hoặc định hướng du học của người học.

Cùng gia nhập đội ngũ CTV để cùng AUS nối dài cánh tay, cùng lan tỏa những chương trình học và hoạt động có ý nghĩa

Để tham gia, người quan tâm có thể bắt đầu bằng việc đăng ký trở thành AUS Education Connector, kết nối người học phù hợp và nhận các quyền lợi theo chính sách của chương trình khi đáp ứng đầy đủ điều kiện. Các nhóm chương trình, dịch vụ đủ điều kiện hiện bao gồm: Các khóa học ngắn hạn TESOL 150H, DataX, BizX0, Tâm lý học; Các chương trình tiếng Anh EnglishX, Các chương trình Du học, Chương trình Cử nhân và Chương trình Thạc sĩ.

Với những người đang có mạng lưới bạn bè, đồng nghiệp hoặc cộng đồng quan tâm đến học tập, phát triển kỹ năng và định hướng du học, ConnectX mở ra thêm một cách để cùng AUS kết nối người học với những lựa chọn giáo dục phù hợp. Từ một lời giới thiệu, một kết nối hay một cuộc trò chuyện, mỗi Education Connector có thể trở thành một mắt xích trong hành trình giúp người học tìm thấy cơ hội phù hợp với mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn trở thành một phần của mạng lưới AUS Education Connector, hãy tìm hiểu thêm về ConnectX và bắt đầu hành trình kết nối ngay hôm nay theo thông tin liên hệ bên dưới.

Sự kiện AUS OPENDAY được triển khai hàng tháng và thu hút đông đảo lượng khách tham gia

AUS OPENDAY 9/2026 có thể đã khép lại, nhưng những kết nối, trải nghiệm và giá trị được tạo nên trong ngày hội vẫn tiếp tục được lan tỏa. AUS tin rằng giáo dục không chỉ mở ra cánh cửa tri thức, mà còn mở ra cơ hội để mỗi người trẻ khám phá bản thân, kết nối với cộng đồng và tạo nên những giá trị có ý nghĩa.

Thông tin liên hệ:

The American University of Science (AUS)

Tư vấn chương trình: zalo.me/s/732270630498673855/

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