Cận cảnh hệ thống giao thông thông minh vừa "lên sóng" tại Hà Nội: 5.000 camera AI phối hợp cùng 36 màn hình LED bao quanh khắp phố phường

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thông qua các màn hình này, người dân có thể cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực, nhận biết các khu vực ùn tắc hoặc ngập úng để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế đi vào những tuyến đường đang gặp khó khăn