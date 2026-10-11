Gia đình nạn nhân trong vụ án 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai xin ngừng hỗ trợ

Sau khi nhận được số tiền ủng hộ hơn 4,8 tỷ đồng để lo chi phí điều trị và ổn định cuộc sống lâu dài cho ông Q. - người chồng sống sót trong vụ án 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai - gia đình đã khép lại lời kêu gọi hỗ trợ, bày tỏ sự xúc động trước nghĩa tình đồng bào.

Ngày 11/10, ông N.V.H. là anh trai ông N.V.Q. (41 tuổi, người chồng sống sót trong vụ án 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai) thay mặt gia đình gửi thư tri ân cộng đồng, đồng thời thông báo gia đình xin ngừng tiếp nhận hỗ trợ.

Theo nội dung bức thư, sau phiên tòa ngày 6/10, trước những mất mát, đau thương mà ông Q. phải trải qua, gia đình đã thông qua hai luật sư và các kênh thông tin để kết nối, kêu gọi sự sẻ chia từ cộng đồng.

Những ngày qua, gia đình ông Q. nhận được sự quan tâm, giúp đỡ vượt ngoài mong đợi. Mỗi khoản hỗ trợ, lời hỏi thăm và động viên đều là nguồn an ủi quý giá, tiếp thêm sức mạnh cho ông Q. và gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Viết Q. Ảnh: Bệnh viện 115 Nghệ An

Theo thông báo về tài khoản ngân hàng đứng tên ông Q., tính đến tối 10/10, số dư ghi nhận hơn 4,8 tỷ đồng. Trước tình cảm và sự hỗ trợ của cộng đồng, gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã quan tâm, yêu thương ông Q., đồng thời thông báo khép lại lời kêu gọi hỗ trợ kể từ 18h ngày 10/10.

"Ngoài kia vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang cần được giúp đỡ. Với nghĩa tình quý báu mà em Q. đã nhận được, gia đình kính mong quý vị tiếp tục dành sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ cho những người kém may mắn khác", nội dung bức thư viết.

Gia đình cho biết toàn bộ khoản tiền cộng đồng hỗ trợ sẽ được sử dụng vì lợi ích của ông Q., ưu tiên cho việc điều trị, phẫu thuật, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài. Gia đình sẽ phối hợp với ông Q. quản lý, sử dụng nguồn tiền đúng mục đích.

"Em Q. đã mất đi những người thân yêu nhất. Không khoản tiền nào có thể bù đắp được mất mát ấy, nhưng tình thương của cộng đồng đã giúp em có thêm điều kiện và niềm tin để bước tiếp", gia đình bày tỏ.

Lời tri ân cũng là lời khép lại đợt kêu gọi hỗ trợ, trong đó gia đình mong muốn tình yêu thương mà ông Q. nhận được sẽ tiếp tục được lan tỏa đến những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi) mang theo dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh, Đồng Nai nhưng không thành. Sau đó, Đức Anh đột nhập nhà ông Q. ở bên cạnh và dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Vụ tấn công khiến vợ và 2 con ông Q. tử vong. Ông Q. bị đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe nhưng được cứu sống.

Ngày 6/10, TAND TP.Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 7/10, ông Q. sau hơn 1 tháng điều trị ở Đồng Nai đã được gia đình đưa về quê là tỉnh Nghệ An.