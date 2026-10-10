Một bệnh viện tại Nghệ An miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho nạn nhân vụ thảm án ở Đồng Nai

Bệnh viện Đa khoa 115 quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho anh Quang trong suốt quá trình phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, đại diện HĐQT - Ban Giám đốc cũng thăm hỏi ân cần và động viên anh Quang yên tâm điều trị.

Đó là bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An!

Theo thông tin từ bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An, những ngày này, anh Nguyễn Viết Quang đang có mặt tại đây để bắt đầu một chặng đường mới: Phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe và từng bước tìm lại cuộc sống.

Sau những tổn thương rất nặng trong vụ thảm án tại Đồng Nai rúng động cả nước, anh Quang hiện có tỷ lệ tổn thương cơ thể 76%, di chứng tổn thương gân cơ và thần kinh nặng nề, cùng những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần.

Phía trước chắc chắn còn là một hành trình dài, cần rất nhiều thời gian, sự kiên trì và nghị lực của chính người bệnh. Và trên hành trình ấy, anh Quang sẽ không đi một mình!

Bệnh viện Đa khoa 115 quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho anh Quang trong suốt quá trình phục hồi chức năng. (Ảnh: BV)

Miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho anh Nguyễn Viết Quang

Bệnh viện Đa khoa 115 quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị cho anh Quang trong suốt quá trình phục hồi chức năng. Bên cạnh đó, đại diện HĐQT -Ban Giám đốc cũng thăm hỏi ân cần và động viên anh Quang yên tâm điều trị.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ bao gồm cả chi phí lưu trú tại phòng VIP, nhằm giúp anh yên tâm điều trị và có điều kiện tốt nhất trong quá trình phục hồi sức khỏe.

Bằng cả tấm lòng, tập thể Bệnh Viện 115 muốn chia sẻ với những đau thương , mất mát đã xảy ra với anh và gia đình. "Chúng tôi tin rằng: Y khoa có thể chữa lành cơ thể, nhưng sự tử tế có thể tiếp thêm sức mạnh để một người vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Sức khỏe không chỉ là điều trị bệnh, mà còn là giúp mỗi người tìm lại niềm tin để bước tiếp", đại diện bệnh viện cho hay.