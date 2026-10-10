Gần 8 giờ lênh đênh trên biển, ngư dân mất tích trôi dạt vào bờ an toàn

Sau gần 8 giờ mất tích trên biển do tàu cá bị chìm, ngư dân Nguyễn Mạnh Cường đã bơi và trôi dạt vào bờ biển an toàn.

Sáng 10/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, trú tại tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Bắc Gianh), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-93230-TS, đã trở về nhà an toàn.

Chủ tàu Nguyễn Mạnh Cường đã trở về nhà an toàn sau 8 giờ mất liên lạc.

Trước đó, khoảng 11h55 ngày 9/10, khi đang di chuyển vào cửa Gianh, tàu cá QB-93230-TS bất ngờ bị chìm, cách bờ khoảng 3,5 hải lý.

Tàu cá QB-98190-TS do ông Nguyễn Ngọc Hương, trú cùng địa phương, làm chủ đã tiếp cận và cứu vớt được 3 thuyền viên. Riêng ông Cường mất tích. Các tàu cá hoạt động trên địa bàn sau đó phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, ông Cường bơi và trôi dạt vào bờ biển xã Đông Trạch. Chính quyền và người dân địa phương đã hỗ trợ quần áo, bố trí ô tô đưa ông về nhà. Sức khỏe ông Cường hiện ổn định.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Mạnh Cường.

Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã đến thăm hỏi, chúc mừng ông Cường may mắn vượt qua sóng gió, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.