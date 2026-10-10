Gia đình lập bàn thờ, người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ trở về

Nghi anh P.V.L. nhảy cầu Cẩm Thủy, gia đình tổ chức tìm kiếm, lập bàn thờ bên sông. Sau hơn một ngày mất tích, P.V.L bất ngờ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của người thân.

Ngày 10/10, thông tin từ UBND xã Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, anh P.V.L. (SN 1988, trú tại địa phương)-người bị nghi nhảy cầu tự tử, đã bất ngờ trở về nhà sau hơn một ngày mất tích.

Theo lãnh đạo địa phương, tối 8/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo về việc anh L. nghi nhảy cầu Cẩm Thủy. Trước đó, người đàn ông này nhắn tin cho một người bạn, nhờ đến cầu Cẩm Thủy lấy xe về.

Gia đình người nghi nhảy cầu đã lập bàn thờ bên bờ sông và tổ chức tìm kiếm.

Lo lắng có chuyện chẳng lành, người thân anh L. cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Trong khi chưa có thông tin về tung tích anh L., gia đình lo ngại anh này đã tử vong nên lập bàn thờ bên sông. Dù lực lượng chức năng và người thân tiếp tục tìm kiếm,nhưng sau hơn một ngày, vẫn chưa có tin tức về anh.

Đến khuya 9/10, anh L. bất ngờ trở về nhà, khiến gia đình không khỏi ngỡ ngàng, vui mừng. Lãnh đạo UBND xã Cẩm Thủy cho biết, vụ việc hiện được giao cơ quan công an xác minh, làm rõ.