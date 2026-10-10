Công an phối hợp ngân hàng VietinBank rà soát giao dịch 15.000.000 đồng của Nguyễn Văn Tráng SN 1972

Chuyển nhầm 15.000.000 đồng, người đàn ông ở Nghệ An đã đến Công an xã trình báo và nhận lại toàn bộ số tiền sau 4 giờ xác minh, phối hợp cùng ngân hàng.

Ngày 9/10/2026, Công an xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, đã hỗ trợ một người dân sống trên địa bàn nhận lại 15.000.000 đồng chuyển khoản nhầm.

Trước đó, phát hiện giao dịch chuyển tiền không đúng người nhận, anh Nguyễn Văn Tráng (sinh năm 1972, trú tại xóm 5, xã Thần Lĩnh) đã đến Công an xã Thần Lĩnh trình báo sự việc và đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm cách thu hồi số tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thần Lĩnh phối hợp với Ngân hàng VietinBank và Công an phường Vinh Hưng khẩn trương xác minh giao dịch, tìm người nhận tiền.

Sau 4 giờ làm việc, các đơn vị xác định người nhận nhầm số tiền trên là chị Bùi Thị Bình (sinh năm 1979, trú tại phường Vinh Hưng). Sau khi được xác minh, chị Bình đã chuyển trả toàn bộ 15.000.000 đồng cho anh Tráng.

Nhận lại được số tiền, anh Tráng gửi thư cảm ơn Công an xã Thần Lĩnh

Nhận lại được số tiền, anh Tráng đã gửi thư cảm ơn Công an xã Thần Lĩnh cùng các đơn vị phối hợp vì sự hỗ trợ kịp thời trong quá trình giải quyết vụ việc.

Hiện nay, giao dịch chuyển tiền online qua ứng dụng ngân hàng đã trở nên rất phổ biến với người dùng. Trong quá trình giao dịch, vẫn xảy ra không ít sự cố nhầm lẫn, chuyển tiền sai số tài khoản. Để hạn chế tình trạng này, công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản. Nếu phát hiện chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để thông báo và đề nghị hỗ trợ, đồng thời trình báo cơ quan công an khi cần thiết.

Người chuyển nhầm không nên tự ý sử dụng các biện pháp gây sức ép hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực cho người lạ để tránh phát sinh rủi ro trong quá trình thu hồi tiền.

Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền hoặc bất ngờ nhận được tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, người dân cũng nên chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo Công an tỉnh Nghệ An)