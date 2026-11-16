California Fitness tiếp tục đóng cửa phòng tập ở Bình Dương

Từ ngày 15/11, California Fitness & Yoga tạm dừng hoạt động câu lạc bộ California Bình Dương. Đáng chú ý, thông báo được doanh nghiệp phát đi chỉ vài giờ trước thời điểm cơ sở này ngừng đón khách.

Thông báo của California Fitness & Yoga gửi tới hội viên.

Trong thông báo lúc 23h ngày 14/11, California Fitness & Yoga cho biết việc tạm đóng cửa nhằm phục vụ một số điều chỉnh trong hoạt động vận hành toàn hệ thống. Thẻ hội viên vẫn được bảo lưu. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp chưa công bố thời gian dự kiến hoạt động trở lại, phương án bố trí địa điểm tập thay thế hay chính sách hoàn phí đối với các dịch vụ khách hàng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng.

Trước đó, ngày 3/11, California Fitness & Yoga cũng thông báo tạm đóng cửa câu lạc bộ tại Aeon Mall Bình Tân (TPHCM) từ thời điểm này cho đến khi có thông báo mới. Nguyên nhân được đưa ra tương tự, liên quan đến việc điều chỉnh hoạt động vận hành.

Động thái trên diễn ra sau khi chuỗi phòng tập này dừng hoạt động toàn bộ cơ sở tại Hà Nội từ ngày 25/10. Cùng thời gian, chi nhánh duy nhất ở Nha Trang cũng đóng cửa, nối tiếp các địa điểm tại Biên Hòa và Đà Nẵng.

Việc liên tiếp thu hẹp hệ thống đang ảnh hưởng đến những khách hàng đã mua thẻ tập dài hạn. Nhiều hội viên bị gián đoạn quá trình tập luyện, trong khi quyền lợi tương ứng với phần dịch vụ đã thanh toán nhưng chưa sử dụng vẫn chưa được giải quyết.

Ngày 31/10, California Fitness & Yoga từng thu hút sự chú ý khi đưa ra đề xuất lấy ý kiến hội viên về gói tập tạm thời. Theo đó, mức phí dự kiến là 599.000 đồng/tháng với hội viên hiện tại và 999.000 đồng/tháng đối với khách hàng mới. Tuy nhiên, phương án thu thêm tiền này vấp phải phản ứng từ nhiều hội viên, nhất là những người đã trả trước chi phí cho các gói tập dài hạn nhưng chưa sử dụng hết thời hạn.

Đến ngày 4/11, sau khi ghi nhận phản ánh từ khách hàng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có ý kiến về vụ việc. Cơ quan này cho biết hội viên có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền, yêu cầu chấm dứt hợp đồng và hoàn trả chi phí, kể cả trong trường hợp hợp đồng mẫu do doanh nghiệp đưa ra có điều khoản trọng tài. Việc khách hàng có được hoàn tiền hay không và số tiền cụ thể sẽ được xác định thông qua quá trình xem xét của tòa án nếu vụ việc được thụ lý.

Bên cạnh quyền lợi hội viên, California Fitness & Yoga còn đối mặt với các nghĩa vụ tài chính liên quan đến người lao động và thuế. Theo số liệu công khai tính đến cuối tháng 9, pháp nhân vận hành chuỗi phòng tập này còn nợ hơn 4,35 tỷ đồng tiền thuế và chậm đóng hơn 9 tỷ đồng tiền bảo hiểm tại TPHCM.