Nam thanh niên 21 tuổi ở Đồng Tháp bị bắt tạm giam vì nhiều lần quan hệ tình dục với bé gái sinh năm 2010 quen qua Facebook.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phan Quốc Vượng, sinh năm 2005, ấp Mỹ Chánh 5, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, quy định tại Khoản 2 Điều 145 Bộ luật hình sự.

Bị can Phan Quốc Vượng. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Quốc Vượng làm quen và nảy sinh tình cảm với một bé gái sinh năm 2010, ngụ xã Lấp Vò. Sau đó, Vượng nhiều lần đưa bé gái đến các nhà nghỉ trên địa bàn xã Lấp Vò, xã Tân Khánh Trung, tỉnh Đồng Tháp và thực hiện hành vi quan hệ tình dục, tổng cộng 10 lần.

Qua quá trình điều tra, Vượng thừa nhận hành vi phạm tội. Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Quốc Vượng.

Đằng sau những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết trên mạng xã hội có thể tiềm ẩn những nguy cơ xâm hại trẻ em. Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, quản lý, giáo dục con em; đồng thời nhắc nhở thanh thiếu niên cần nâng cao cảnh giác khi kết bạn, giao lưu với người lạ trên không gian mạng.

Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Mọi hành vi xâm hại tình dục trẻ em đều phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Tháp