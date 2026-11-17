Ngày 17/11, cơ quan chức năng xã Sông Ray đã thành lập đoàn kiểm tra 15 thửa đất ven hồ Sông Ray của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai.

Trước đó vào ngày 16/11, UBND TP Đồng Nai ban hành Công văn số 13475/UBND-KTN (do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà ký), yêu cầu Chủ tịch UBND xã Sông Ray kiểm tra, xử lý nghiêm các vấn đề về trật tự xây dựng và sử dụng đất tại khu vực xung quanh hồ Sông Ray.

Theo đó, khu vực được nêu trong công văn gồm 15 thửa đất số 483, 482, 477, 473, 467, 466, 465, 426, 425, 342, 341, 304, 301, 297 và 295, cùng thuộc tờ bản đồ địa chính số 90. Theo nội dung Công văn số 13475, bà Trần Thị Thanh Nhàn (nghệ danh Lý Nhã Kỳ) là người được cấp quyền sử dụng đất đối với các thửa này.

Đối chiếu bảng kê đất đai được cung cấp, tổng diện tích 15 thửa là 43.790m². Trong đó, diện tích đất trồng cây lâu năm là 37.820,2m², đất trồng cây hằng năm khác là 5.519,8 m²; đất ở nông thôn chỉ 450m². Như vậy, gần 99% diện tích trong bảng kê thuộc nhóm đất nông nghiệp. Hai thửa có phần đất ở là thửa 477 (150m²) và thửa 295 (300m²).

Riêng thửa đất số 477, bảng kê ghi diện tích 2.507,7m², gồm 150m² đất ở và 2.357,7m² đất trồng cây lâu năm, nằm gần hồ, quy hoạch sử dụng đất năm 2030 là đất thương mại, dịch vụ.



UBND TP Đồng Nai yêu cầu xã Sông Ray xác minh vị trí chính xác của từng công trình so với ranh giới thửa đất; mục đích sử dụng tại vị trí xây dựng; thời điểm hình thành công trình; hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có); giấy phép hoặc căn cứ miễn giấy phép xây dựng theo quy định.

Theo đại diện UBND xã Sông Ray, các công trình trên đất hiện hữu có từ trước khi sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, thực hiện chính quyền 2 cấp. Trong ngày 17/11, UBND xã sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện các thửa đất trên theo chỉ đạo của UBND TP Đồng Nai.

Chùm ảnh các thửa đất của Lý Nhã Kỳ phóng viên ghi nhận vào ngày 17/11

Một thửa đất nằm trong danh sách của thành phố Đồng Nai yêu cầu xã Sông Ray kiểm tra.

Một trong 15 thửa đất được cho là của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ tại hồ Sông Ray, nhiều công trình xây dựng kiên cố đã mọc lên.

Một góc khu đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ.