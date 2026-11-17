Lê Phạm Hiểu Ly, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ly Meo, từng là người bán hàng online, sở hữu hàng chục nghìn lượt theo dõi. Người này bị đưa ra xét xử về tội Không tố giác tội phạm trong vụ án ma túy liên quan Lê Thanh Tú (Tú Cơ).

Ngày 17/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Tú (hay gọi là Cơ, 37 tuổi), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 21 bị cáo khác về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, biệt danh hotgirl Ly Meo, ngụ phường Đông Hòa) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm. Phiên tòa đang trong phần thủ tục và dự kiến kéo dài 3 ngày.

Hotgirl bán hàng online, có hàng chục nghìn người theo dõi

Lê Phạm Hiểu Ly được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Ly Meo. Ly quê ở khu vực Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng), từng sinh sống tại Bình Dương (nay là TP.HCM) và được biết đến với công việc bán hàng online.

Theo VnExpress, cô gái này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình ưa nhìn, thường xuyên đăng tải hình ảnh cá nhân và cuộc sống được mô tả là khá sang chảnh. Các bài viết về Ly Meo thời điểm đó cho biết cô có hàng chục nghìn lượt theo dõi. Ly từng bị TAND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cái tên Ly Meo bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn khi Công an TP.HCM phát lệnh truy nã cô vào tháng 9/2025, liên quan đến một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng về Việt Nam.

Lê Phạm Hiểu Ly trên Facebook cá nhân. Ảnh:Công an cung cấp

Tuổi trẻ Online cho hay, theo hồ sơ vụ án, theo hồ sơ, khoảng tháng 12/2022, Lê Phạm Hiểu Ly quen biết Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi) qua mạng xã hội. Ngày 23/2/2024, Phúc gọi điện thoại rủ Ly đến nhà Phúc chơi.

Ly đến nhà Phúc ở hẻm 22 Bà Hom, phường Phú Lâm và ngồi chơi cùng Phúc một lúc thì Phúc ra mở cửa cho Tú "Cơ".

Khi vào phòng, Ly thấy Tú lấy ketamine từ túi xách và mượn Phúc một chiếc dĩa sứ để sử dụng.

Sau khi "xào" ma túy và chia thành nhiều đường, Tú "Cơ" sử dụng trước rồi rủ Ly sử dụng, Ly đồng ý và hít một đường rồi lên giường nằm, còn Phúc không sử dụng. Lát sau, Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi, quê Đắk Lắk) mang theo 2 chiếc túi đến nhà Phúc.

Khoảng 5h sáng 25/2/2024, một người bạn của Tú đến và qua cuộc nói chuyện, Ly nghe được người này đặt mua "hộp 10" là ma túy dạng ketamine của Tú, sau đó thấy Tú đưa cho người này một gói ni lông chứa ma túy.

Đến 7h sáng cùng ngày, Ly tiếp tục thấy một người khác đến gặp Tú "Cơ" và khi người này ra về có cầm một ba lô đen chứa ma túy do Tú đưa (sau này Ly nhận dạng được người nhận ba lô ma túy là Bùi Văn Sơn).

Sau đó, khi ở trong phòng ngủ của Phúc, Ly "Meo" thấy một khẩu súng ngắn màu đen trong túi xách tay của Tú lúc Tú mở túi lấy điện thoại ra nghe.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Ly nghe Tú và Phúc nói có công an trước nhà, yêu cầu trích xuất camera. Thời điểm này, trong nhà có Ly, Phúc, Tú và Hà.

Ly thấy Tú nói Phúc đưa cho một cây kéo. Sau đó Ly nghe tiếng ma túy bị đổ xuống bồn cầu cùng với tiếng xả nước. Trong lúc này, Hà liên tục gọi điện thoại cho một người được gọi là "Anh Hai", còn Phúc thì dọn dẹp số ma túy do Tú vừa đập vương vãi trên sàn nhà.

Thấy Tú "Cơ" xả xong ma túy, Ly bước vào phòng ngủ thì bị Tú chửi: "Hay là mày kêu công an bắt tao hả Meo?". Ngay sau đó Tú gọi điện thoại cho người đến đón mình đi chỗ khác. Khi Tú rời đi, đàn em của y tiếp tục đến đón Hà.

Bị truy nã sau khi bỏ khỏi nơi cư trú, đến công an đầu thú

Theo hồ sơ vụ án, Lê Phạm Hiểu Ly biết rõ Tú và Hà thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại địa chỉ 22/6 đường Bà Hom, phường 13, quận 6 (nay là phường Phú Lâm) vào ngày 25/2/2024 nhưng không tố giác với cơ quan chức năng.

Ngày 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can về tội "Không tố giác tội phạm" đối với Lê Phạm Hiểu Ly nhưng Ly đã bỏ trốn. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly.

Ảnh chân dung Ly "Meo" bị Công an TP.HCM truy nã - Ảnh: CACC

Ngày 7/8/2025, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với bị can này. Theo quyết định truy nã, Lê Phạm Hiểu Ly thường trú tại tổ 9, thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Chỗ ở trước khi trốn là chung cư HT Pearl, số 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa (tỉnh Bình Dương trước đây), TPHCM.

Đến 10h20 ngày 14/8/2026, Ly đến Công an TP.HCM đầu thú.



