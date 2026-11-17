Biết rõ cặp "vợ chồng hờ" mua bán trái phép chất ma túy nhưng giữ im lặng, Lê Phạm Hiểu Ly (biệt danh "hotgirl Ly Meo") sau đó bỏ trốn khỏi nơi cư trú suốt một năm trước khi ra đầu thú.

Ngày 17/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Lê Thanh Tú (hay gọi là Cơ, 37 tuổi), Lê Thị Thanh Hà (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 21 bị cáo khác về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Phạm Hiểu Ly (tức hotgirl Ly Meo, 24 tuổi, ngụ phường Đông Hòa) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm. Phiên tòa đang trong phần thủ tục và dự kiến kéo dài 3 ngày.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2024, Tú và Hà chung sống với nhau như vợ chồng tại phường An Hội Tây, TP.HCM. Quá trình chung sống, cả 2 đã bàn bạc, thống nhất mua ma túy về bán lại nhằm thu lợi.

Ảnh: CACC

Ngày 21/2/2024, Tú mua của một người tên "Anh 2" (chưa rõ lai lịch) tổng cộng 20,3kg ma túy, để bán lại cho người khác.

Tối 26/2/2024, công an kiểm tra hành chính căn nhà trên địa bàn phường An Hội Tây của Tú và Hà. Phát hiện công an, Tú bỏ chạy bỏ chạy nhằm tẩu thoát nhưng bị khống chế.

Kiểm tra người Tú, công an thu giữ hơn 20gram ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng cùng 7 viên đạn, được xác định là vũ khí quân dụng. Tú khai số ma túy trên được cất giấu để sử dụng, còn súng và đạn được mua về làm kỷ niệm.

Theo hồ sơ vụ án, Lê Phạm Hiểu Ly biết rõ Tú và Hà thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại địa chỉ 22/6 đường Bà Hom, phường 13, quận 6 (nay là phường Phú Lâm) vào ngày 25/2/2024 nhưng không tố giác với cơ quan chức năng.

Trong quá trình điều tra, do không xác định được nơi ở của Ly nên công an không thể thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Ngày 7/8/2025, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Đến 10h20 ngày 14/8/2026, Ly đến Công an TP.HCM đầu thú.